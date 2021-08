Zehn Nachwuchskräfte treten Dienst an

Für zehn Nachwuchskräfte des Landkreises Sigmaringen ist ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende gegangen: Sie haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, teilt das Landratsamt in einer Meldung mit. Zu den Absolventen gehören Verwaltungsfachangestellte, Vermessungstechniker, Straßenwärter, Fachinformatiker und Studierende zum Bachelor of Arts Soziale Arbeit.

„Sicher war ihre Ausbildung in Corona-Zeiten eine ganz besondere fachliche und menschliche Herausforderung – Sie haben sie hervorragend gemeistert“, gratulierte Ausbildungsleiterin Sina Schober bei der Abschlussfeier. Die theoretischen Inhalte mussten oft im Homeschooling erlernt werden. In der Praxis unterstützen viele im Gesundheitsamt bei der Kontaktpersonennachverfolgung, aber auch bei anderen Aufgaben. „Sie haben Verantwortung übernommen, mit angepackt und selbst dazu beigetragen, dass Menschen gesund bleiben und sich das Virus nicht weiter verbreitet“, so Schober.

Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften ist in den kommenden Jahren weiter hoch. Daher konnte das Landratsamt Sigmaringen eine Übernahme für alle interessierten Absolventen anbieten. Auch für den Ausbildungsbeginn 2022 sucht das Landratsamt wieder neue Auszubildende und Studierende in den Ausbildungsberufen Straßenwärter, Vermessungstechniker, Verwaltungsfachangestellter sowie in den Studiengängen Public Management, Soziale Arbeit und Sozialwirtschaft. Außerdem bietet die Kinder- und Jugendagentur ju-max ab dem 1. September 2022 ein Freiwilliges Soziales Jahr an. Interessierte können sich bis zum 30. September 2021 online beim Landratsamt bewerben.