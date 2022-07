Zehn HZG-Abiturienten haben eine Eins vor dem Komma

44 Abiturientinnen und Abiturienten konnten am Samstag in einer stimmungsvollen Feier in der Stadthalle ihre Abiturzeugnisse entgegennehmen. Schulleiter Martin Hoffmann gratulierte zum hervorragenden Ergebnis (einmal 1,0 und zehnmal die „eins“ vor dem Komma) und ermutigte die Abiturienten und Abiturientinnen, in ihrem Leben selbstständig zu Denken, sich ein eigenes Urteil zu erlauben und die Herausforderungen der Zeit unerschrocken anzugehen. In seiner Lehrerrede lobte Boris Körkel die große Offenheit und Toleranz in der Stufe. „Ihr habt jeden so akzeptiert, wie er ist.“ Für die Zukunft riet er zum „rechten Maß“ in allen Dingen. Die Gratulation der Stadt Sigmaringen überbrachte der Erste Beigeordnete Manfred Storrer, der auf die guten Lernbedingungen am HZG nach der Sanierung einging.

Bezugnehmend auf das Abimotto überbrachte der Elternbeiratsvorsitzenden Klaus Reimann seine guten Wünsche komplett in spanischer Sprache, „simultan übersetzt“ von Ulrich Spaett. In seiner Schülerrede ging Noah Bisinger auf die nicht immer einfache Situation während der Corona-Zeit ein, zog aber im Ganzen ein positives Fazit der Schulzeit.

Bereits vor der Feier hatte in St. Johann ein emotionaler Abiturgottesdienst unter Leitung von Diakon Werner Knubben stattgefunden. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Schulorchester unter der Leitung von Susanne Sproll, es musizierte der Musik-Leistungskurs und es sang der Abichor unter Leitung von Mathias Trost. Die Abiturienten bedankten sich mit kleinen Aufmerksamkeiten bei ihren Kurslehrern und-lehrerinnen für die erfolgreiche Vorbereitung auf das Abitur.

Sonderpreise erhielten:

Für die Studienstiftung vorgeschlagen wurde Lisa Seyfried, den Scheffel-Preis erhielt Lukas Hoffmann, den Preis des Vereins Deutsche Sprache Jule Krämer. Den Deutsch-Preis der Schwäbischen Zeitung teilten sich Jonathan Lorenz, Lukas Hoffmann, Lisa Seyfried. Der Kretschmann-Preis (Ethik) wurde Noah Bisinger verliehen, der auch von der Gesellschaft für Philosophie geehrt wurde. Die Fremdsprachenpreise der Firma Schaefer erhielten Noah Bisinger und Lisa Seyfried, die auch den Abiturpreis Mathematik bekam. Den Preis der Firma Zollern (Mathe) erhielten Noah Bisinger, Marco Großmann und Emilia Leich. Diese wurde auch mit dem Preis der Gesellschaft dt. Chemiker geehrt. Den Geschichte-Preis der GSW und den Gemeinschaftskunde-Preis der Landesbank Kreissparkasse erhielt Lisa Seyfried. Emilia Leich ist Preisträgerin des Musikpreises des Fördervereins HZG, Elena Wilm erhielt den Schmitt-Sickinger-Kunstpreis. Der Abiturpreis Informatik ging an Lukas Hoffmann, der auch den Technikpreis des HZG bekam. Als „E-Fellows“ geehrt wurden Lisa Seyfried, Noah Bisinger, Emilia Leich und Lukas Hoffmann.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des HZG (P = Preis, B = Belebigung):

Stefanie Alber, Xenia Becker, Noah Bisinger (P), Gabriel Busch (B), Nikki Dölitzsch, Leni Dreher, Gabriel Eschler, Nathanael Fink, Romy Fischer, Ira Gasser, Yves Grade, Marco Großmann (B), Lukas Hoffmann (P), Pascal Hospach, Lara Juchatz (B), Jule Krämer, Neva Kus, Amelie Lang, Nina Lässig, Emilia Leich (P), Jonathan Lorenz (B), Khang Nguyen, Luna Nolle, Alexander Ortlieb (B), Alessio Palumbo (B), Kim Patock, Niklas Pawlicki, Alicia Pfeffer (B), Aileen Pries, Giuliana Rizza (B), Theo Runge, Eleonore Sack (B), Tim Schmid, Paul Schube, Vivien Schwab, Judith Seez (B), Lisa Seyfried (P), Marie Spaett, Pirmin Steidle, Teodora Tenjovic, Jacob Thumm, Moritz Unger, Hannah van de Berg, Elena Wilm (B).