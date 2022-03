Zaun schützt Kröten zwischen Sigmaringen und Ablach

- Über eine Länge von etwa 400 Metern ist ein Amphibienschutzzaun ab der Abzweigung der L 456/Gemeindeverbindungsstraße nach Ablach auf Höhe des Steidlesees aufgebaut worden. Das teilt die Stadt Sigmaringen mit. Entlang des Zauns gibt es 15 Auffangstationen, die zweimal täglich kontrolliert und an denen die aufgefundenen Kröten und anderen Amphibien sicher über die Straße gebracht werden.

Die Tiere wandern von ihren Quartieren im Wald, wo sie die Winterzeit verbringen, im Frühjahr üblicherweise über die Gemeindeverbindungsstraße zu ihren Laichgebieten im Bereich der Ablacher Seen. In der Vergangenheit wurden in den betroffenen Straßenabschnitten Geschwindigkeitsbegrenzungen eingerichtet, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachten. Durch den Amphibienschutzzaun wird nun sichergestellt, dass die Tiere ihr Ziel zum Laichen zuverlässig erreichen.

Bei der Einrichtung handelt es sich um eine Gemeinschaftsleistung. Beteiligt sind Stadtrat Gerhard Stumpp, der als Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe Sigmaringen umfangreiche Initiativ- und Koordinationsarbeit leistete, die NABU-Ortsgruppe Sigmaringen, insbesondere Karl Gauggel, der täglich Kontrollen und Transporte der aufgefundenen Tiere durchführt und Zäune bereitgestellt hat sowie der Schwäbischen Albverein Vilsingen, der weitere Zäune zulieferte und der Bauhof der Stadt Sigmaringen, der den Auf- und Abbau übernimmt. Für künftige Schutzmaßnahmen schafft die Stadt Sigmaringen nun eigene Zäune im Wert von rund 5000 Euro an.