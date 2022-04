Zahlreiche Marktstände locken Besucher an

Nach zweijähriger coronabedingter Pause findet der traditionelle Ostermarkt in der Sigmaringer Innenstadt am Dienstag, 19. April, von 8 bis 18 Uhr statt.

Auf eine lange Tradition blicken die beiden Krämermärkte, die am Osterdienstag sowie am ersten Montag im November in Sigmaringen stattfinden, zurück. Im Jahr 1723 betätigte Kaiser Karl VI. in seiner Eigenschaft als Landesfürst von Sigmaringen neben dem Wochenmarktprivileg von 1362 auch die beiden „althergebrachten Jahrmärkte“ am Osterdienstag und am Ottmarstag. „Der Ursprung dieser beiden Jahrmärkte liegt im Dunkeln, aber wir können von einer rund 300 Jahre alten Tradition zur Abhaltung dieser Märkte in Sigmaringen ausgehen“, so Dagmar Haug von der Tourist Info in einer Pressemitteilung.

In diesem Jahr locken rund 60 Marktstände mit reichhaltigem Angebot die Besucher an. Beim Ostermarkt in Sigmaringen kann man sich über Messeneuheiten informieren, Modeschnäppchen ergattern oder hübsche saisonale Dekoartikel für Haus und Garten erstehen, heißt es. „Die Mischung aus Bewährtem und Neuem macht den Reiz des Marktes aus“, ist Haug überzeugt.

Die Stadtverwaltung Sigmaringen empfiehlt, Abstände zu anderen einzuhalten und bei Bedarf, zum Beispiel in Warteschlangen, eine Maske zu tragen.

Wegen des Ostermarktes sind die Schwabstraße ab dem Leopoldplatz sowie die Einfahrt in die Fidelisstraße bei „Quick-Schuh“ ganztägig gesperrt. Im Bereich Schwabstraße, Fidelisstraße und Fürst-Wilhelm-Straße darf am 19. April ab 6 Uhr wegen der Standaufbauarbeiten nicht mehr geparkt werden. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.