Zahl der Musiker steigt um 14 Prozent

Nach zwei Neueintritten ist die Zahl der aktiven Musikanten des Musikvereins Gutenstein auf 16 angestiegen. Die zahlenmäßig schwach besetzte Kapelle schaffte im vergangenen Jahr dennoch elf Auftritte. Dies konnten die Besucher bei der Hauptversammlung des Musikvereins am Freitag im Probelokal dem Bericht von Schriftführer Helmut Glocker entnehmen.

Auch die Berichte des Vorsitzenden Thomas Amann und des Kassierers Michael Rauch fielen durchweg positiv aus. Der Zusammenhalt sei gut, es mache allen Spaß, wie es in zehn Jahren aussehen werde, wisse man jetzt noch nicht, sagte Vorsitzender Amann im Gespräch. Der 14-jährige Florian Ettwein, der das Schlagzeug spielt, musiziert seit knapp einem Jahr bei den Aktiven. Er fühle sich wohl, habe schnell Anschluss gefunden, es würden ihm aber jüngere Mitspieler fehlen. Florian passe gut in die Kapelle, wir sollten noch mehr in diesem Alter haben, ergänzte Helmut Glocker. Auch der 19-jährige Patrick Ruhnau meldete sich zu Wort: „Es läuft gut hier, es passt alles“, sagte er. Robin Türk aus Thiergarten, ebenfalls 19 Jahre, spielt sehr gerne in der Kapelle und fühlt sich recht wohl.

Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Berthold Stroppel, der sich zufrieden mit dem Probenbesuch zeigte. Man sei in jeder Probe spielfähig, es habe jede Probe stattfinden können. Die meisten seien alte Hasen, die über die Kameradschaft zusammengefunden hätten, ohne autoritäre Führung des Dirigenten. Thomas Amann zeigte sich erfreut, dass mit Esther Brodt, die auch in der Schützenkapelle Hitzkofen musiziert, sich eine Musikantin der Kapelle angeschlossen habe. In diesem Jahr nimmt die Kapelle am Kreismusikfest in Hohentengen am 18. und 19. Mai teil. Beim internationalen Oberschwaben-Tattoo, einer Musikparade, spielt ein Trompetenchor, zu dem jeder Verein des Kreises einen Trompeter entsendet, vierstimmig die Eurovisionsmelodie. Berthold Stroppel wird die Gutensteiner Kapelle vertreten.

Außerdem ist die Kapelle wieder am internationalen Musikkapellentreffen in Kirchberg in Tirol angemeldet, bei dem vom 30. Mai bis zum 2. Juni Musik, Kameradschaft und Spaß gefordert sind. Der nächste Auftritt ist das Spielen auf den Felsen beim Radwegfest der Feuerwehr am 1. Mai. Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Eric Kerzenmacher und Schriftführer Helmut Glocker in ihren Ämtern bestätigt. Arthur Riester und Siegfried Ruhnau bleiben Ausschussmitglieder. Ortsvorsteher Herr sprach den Dank der Ortschaftsverwaltung aus. Die Gemeinde brauche eine Musik. Er sei stolz auf das Durchhaltevermögen, die Kapelle am Leben zu erhalten.