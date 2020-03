Zahl der Infizierten steigt auf 346

Das Landratsamt Sigmaringen vermeldet am Dienstag, 31. März, 346 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen. Das sind 28 Infizierte mehr als noch am Vortag. 41 Menschen konnten inzwischen wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Wie viele Fälle konkret in einer Gemeinde gemeldet sind, möchte die Kreisverwaltung aber bewusst nicht sagen. Ihr ist wichtig, gerade in kleineren Gemeinden, wo es wenige Fälle gibt, die Betroffenen zu schützen.