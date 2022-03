Zahl der Corona-Toten steigt auf 147

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis Sigmaringen ist zum Dienstag auf 3356 gestiegen. 846 Neuinfizierte und 438 aus der Quarantäne Entlassene meldet das Landratsamt Sigmaringen. Am stärksten von Infektionen betroffen, sind aktuell Bad Saulgau mit 470, Sigmaringen mit 421 und Pfullendorf mit 333 Infizierten. Frei von Corona-Infektionen ist derzeit keine einzige Kreisgemeinde. Allein Beuron verzeichnete am Dienstag keine Neuinfektionen. Ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Kreisbewohner starb. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf 147. Auf der Isolierstation im Sigmaringer Krankenhaus waren am Dienstag laut SRH-Kliniken 34 Corona-Patienten untergebracht, fünf weitere wurden auf der Intensivstation behandelt. Nach Informationen des Landesgesundheitsamts stieg die Sieben-Tage-Inzidenz vom Vortagswert 2562,9 auf 3095,9.