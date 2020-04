Zahl der Corona-Toten im Kreis Sigmaringen steigt auf zehn

Das Coronavirus breitet sich im Kreis Sigmaringen scheinbar ungebremst aus. Die Zahl der Toten steigt laut aktuellen Zahlen des Landratsamts von sechs auf zehn. Die Zahl der Infizierten von 396 auf 472. Damit ist Sigmaringen der in Baden-Württemberg am zweitstärksten betroffene Landkreis. In Deutschland liegt er weiter in der Top Ten. 121 Menschen haben nach Angaben des Landratsamts ihre Erkrankung überwunden und konnten aus der Quarantäne entlassen werden.

Bei den vier Todesfällen handelt es sich laut Landratsamt um Menschen zwischen Mitte 60 und Mitte 80, die alle Vorerkrankungen hatten und im Krankenhaus verstarben.

Bezogen auf die Gemeinden sind Gammertingen und Sigmaringen mit jeweils mehr als 60 Fällen Spitzenreiter im Kreis.

In Sigmaringen auf dem Gelände der früheren Stauffenberg-Kaserne wird am Freitag eine Fieberambulanz eröffnet. Erkrankte können sich dort nach Überweisung ihres Hausarztes untersuchen lassen.