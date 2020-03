Zahl der Corona-Infizierten steigt immer schneller

Die Zahl derer, die im Landkreis Sigmaringen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt immer stärker an. Zum 26. März sind es 207 Personen. Das sind 44 Personen oder 21 Prozent mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Infizierten hat sich in den vergangenen fünf Tagen verdoppelt. Erfreulich ist aber nach Angaben des Landratsamts, dass es nun auch immer Personen aus der Quarantäne entlassen werden können. Am Donnerstag waren es 32, am Mittwoch noch 13.

Nach wie vor ist es wichtig, in allen Fällen die Kontaktpersonen der Infizierten festzustellen und zu kontaktieren. Daher verdoppelt der Landkreis das Personal, das in diesem Bereich eingesetzt ist. Weiter verstärkt wird auch die Hotline des Gesundheitsamts. Sie ist künftig sieben Tage die Woche von 8 bis 17 Uhr zu erreichen. Auch im Bereich der Betreuung des Mailpostfachs coronaverordnung@lrasig.de, dass die richtigen Ansprechpartner für rechtliche Fragen vermittelt, wird personell verstärkt.