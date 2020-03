Zahl der Corona-Fälle im Kreis Sigmaringen steigt auf zwölf

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Sigmaringen steigt weiter: Nach Angaben des Sozialministeriums gab es am Samstag zwölf Infizierte. Es wurden drei neue Fälle gemeldet. Der erste Fall im Kreis Sigmaringen war am 4. März bekannt geworden. Landesweit wurde am Samstag ein Anstieg um 258 auf 827 Fälle gemeldet. Wie der Landkreis am Freitag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bekanntgab, wird in Sigmaringen ein Corona-Testzentrum eingerichtet werden. Bis Mitte der Woche soll es in Betrieb gehen.

bitte noch Zahlen vom Sonntag einfügen - siehe Homepage Sozialministerium