Zahl der Anmeldungen an Lize-Realschule sinkt

Der Montessori-Zug in der Grundschule der Bilharzschule steht auf wackeligen Beinen: Aktuell haben zu wenig Eltern ihre Schüler für die erste Klasse im kommenden Schuljahr angemeldet. „Es ist unklar, ob die Montessori-Klasse zustande kommt“, sagt Rektorin Susanne Seßler. Insgesamt sind die Schülerzahlen für das kommende Schuljahr recht konstant. Ausnahme: die Bilharzschule und die Realschule der Liebfrauenschule.

Die Bilharzschule wird wieder nur eine fünfte Klasse bilden, nach derzeitigem Stand mit 18 Schülern. Im Vergleich zum Vorjahr liegt das Minus bei zwölf Kindern. Vor zwei Jahren war die Werkrealschule mit 34 Fünftklässlern sogar noch zweizügig. Warum sich die Werkrealschule weiter so schwer tut, Schüler zu finden, erklärt Seßler so: „Kinder, die für die Werkrealschule infrage kommen, werden auf der Realschule und an der Gemeinschaftsschule angemeldet.“ Sie finde es schade, dass Eltern der Schulart, die eine tolle Arbeit mache, keine Chance geben. Dass die Werkrealschule so schlecht abschneide, liege hauptsächlich am Namen, so die Erklärung der Schulleiterin. Als Pluspunkt führt Seßler die technische Ausstattung mit schnellem Internet an, die in keiner Sigmaringer Schule so gut sei wie in der Bilharzschule.

Sicher ist, dass es an der Grundschule der Bilharzschule zwei Klassen geben wird. Aktuell liegt die Zahl der Anmeldungen bei 46 Schülern, der überwiegende Teil der künftigen Erstklässler-Eltern entschied sich aber gegen Montessori. Die Schulleitung steht nun vor dem Dilemma, dass die Verteilung der Schüler sehr ungleich wäre, wenn sie trotzdem eine Montessori-Klasse bilden würde. Verschärfend hinzu kommt, „dass es am Personal auch noch scheitert“, wie die Rektorin formuliert. Im Moment fehlt der Schule ein geeigneter Lehrer. Wie die Entscheidung am Ende ausfällt, ist nach Angaben der Schulleitung zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Die Theodor-Heuss-Realschule bleibt in der fünften Klasse dreizügig. Die Anmeldezahlen sind ähnlich wie im Vorjahr und liegen bei 70 Schülern (Vorjahr 69). „Es ist erstaunlich, dass wir die Schülerzahlen halten konnten, weil der Jahrgang insgesamt etwas kleiner ist“, sagt Rektor Hardy Fredrich. Ab dem kommenden Schuljahr können Realschüler an der Theo neben der Realschulabschlussprüfung die Hauptschulprüfung absolvieren. Das funktioniert so: Achtklässler, die am Schuljahresende das Realschulniveau nicht erreichen oder bereits im Grundniveau arbeiten, haben die Möglichkeit sich in Klasse 9 dieser Prüfung zu stellen. Zuvor gibt es an der Schule Beratungsgespräche. Wenn Eltern und Schüler die Prüfung ablehnen, haben sie die Möglichkeit, die Klasse 8 zu wiederholen. „Wir sind gespannt, wie sich die Eltern entscheiden“, sagt der Schulleiter. Wird die Prüfung mit „gutem“ Ergebnis bestanden, können die Schüler die Klasse 9 auf mittlerem Niveau wiederholen und sich auf die mittlere Reife vorbereiten. Wie viele Schüler dies betrifft, kann Fredrich noch nicht genau sagen, er rechnet damit, dass es zwischen zehn und 15 Prozent der Schüler einer Stufe sein werden.

Beim Hohenzollern-Gymnasium sind die Anmeldezahlen konstant: Mit 66 Fünftklässlern (plus zwei) liegt die Schule etwas über dem Vorjahresniveau. „Wir sind zufrieden“, sagt Schulleiter Martin Hoffmann. Aktuell ist das Hauptthema am HZG der Umbau: „Der Schulbetrieb läuft problemlos“, schildert der Schulleiter. Momentan werden die Naturwissenschaften umgebaut. Deshalb weichen die Schüler hierzu in die benachbarte Bertha-Benz-Schule aus. An der Geschwister-Scholl-Schule kann das HZG ebenfalls Räume nutzen. Zwischen Ostern und Pfingsten sollen die Naturwissenschaften fertiggestellt sein, danach wandert die Baustelle in den mittleren Teil des Gebäudetrakts.

Drei fünfte Klassen mit insgesamt 80 Schülern werden am Gymnasium der Liebfrauenschule gebildet. „Ich bin damit nicht unzufrieden, weil wir einen Mangel an größeren Klassenzimmern haben“, sagt Schulleiter Gerald Eisen. Einen deutlichen Rückgang um 20 Prozent hat die Realschule der Liebfrauenschule zu verzeichnen. Statt 100 wie in diesem Jahr sind es im kommenden Schuljahr 80 Fünftklässler. „Aus Albstadt kommen deutlich weniger Schüler zu uns“, sagt Rektor Manfred Engler. Auf dem Schulweg mit der Bahn hätten die Schüler aus diesem Einzugsgebiet einiges zu ertragen gehabt, so der Schulleiter. Er wisse nicht, ob dies eine Rolle bei der Entscheidung gegen das Lize gespielt habe. Statt vier fünften Klassen werden im kommenden Schuljahr drei gebildet.