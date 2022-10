Workshop Kreative Resteküche

Das Landratsamt Sigmaringen bietet am Dienstag, 15. November, von 16.30 bis 19.30 Uhr und am Dienstag, 22. November, von 9 bis 12 Uhr einen Workshop zu dem Thema „Kreative Resteküche“ an. Dieser findet in einer Schulküche der Bertha-Benz-Schule, Gebäude D, in der Talwiese 18 in Sigmaringen statt.

Oft bleiben beim Kochen oder Backen Reste übrig. Oder es finden sich im Kühlschrank und Vorratsschrank angefangene Packungen, die mit etwas Kreativität zu einem leckeren Gericht zubereitet werden können. Beim Workshop erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu viele praktische Tipps und Ideen.

Für die Teilnahme am Workshop ist eine Anmeldung über den Veranstaltungskalender des Landratsamtes www.landkreis-sigmaringen.de/de/Aktuell/Veranstaltungen erforderlich. Für die Lebensmittel sind 10 Euro zu entrichten.