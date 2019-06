Wolfgang Kabus ist neuer Präsident im Lions Club

Anfang Juni hat Dr. Tilman Kästle aus Sigmaringen, der bisherige Präsident des Lions Clubs Sigmaringen-Hohenzollern (LC), in einer Feierstunde im Bad Saulgauer Café am Markt sein Amt an den neuen Präsidenten Wolfgang Kabus aus Bad Saulgau übergeben. Zunächst gab Dr. Kästle einen Rückblick auf sein Jahr an der Spitze des Lions Clubs. Es stand unter dem Motto „ Toleranz und Teamgeist im Lions Leben“ . Als Höhepunkte erinnerte er an das 16. Benefiz-Golfturnier, aus dessen Erlös 17 000 Euro an den Kinderschutzbund im Landkreis Sigmaringen überwiesen werden konnten. Ferner nannte er als Highlights den Ausflug in das Daimler-Werk in Untertürkheim, bei dem die Arbeit von Daimler zur Künstlichen Intelligenz (KI) im Vordergrund stand, und einen Vortrag zum Extremjob Höhenarbeit, bei der es eine Verbindung von „Bergsteigen an Gebäuden“ und technische Montagefertigkeiten zu bewältigen gilt.

Auch der Adventskalender 2018 sei ein voller Erfolg gewesen. 4400 Exemplare seien verkauft worden. Damitsei die Grundlage einer ganzen Reihe von Spenden an hilfsbedürftige Personen und Einrichtungen gelegt worden.

Die Pflege der Freundschaft unter den Mitgliedern ist laut Dr. Kästle nicht zu kurz gekommen. Freundschaft und Verbundenheit seien gefestigt worden bei einer E-Bike-Tour im Donautal, bei einem Grillkurs für Männer oder ebei inen Besuch auf der Burg Werenwag.

Danach übergab Dr. Kästle die glänzende Präsidentennadel an seinen Nachfolger Wolfgang Kabus, der sie fortan mit Stolz am Revers trägt. Kabus stellte als neuer LC-Präsifdent sein Programm für das nächste Halbjahr vor. Es steht unter dem Motto „Gemeinsam mit Freunden Gutes tun“. Geplant sind diverse Vorträge aber auch sportliche Betätigungen. Dann stelltze stellte er sein Team vor, mit dem er das Jahrespensum absolvieren wird. Es besteht aus Club-Master Ralf Haller, dem Sekretär Dr. Hansjörg Friedrich, Schatzmeister Rolf Michelberger, Past-Präsident Dr. Tilmann Kästle, Wilhelm Stöcker, veranantwortlich für die Presse und den Malwettbewerb, Prof. Dieter Liekweg, Vorsitzender Hilfswerk, und Vizepräsident Klaus Remensperger (Vize-Präsident). Bereits angelaufen seien die die Arbeiten für den nächsten Adventskalender der, im Oktober mit einer Auflage von 4.500 Stück gedruckt werden soll.

17. Lions-Benefiz-Golfturnier am Samstag

Am Samstag steht das 17. Lions-Benefiz-Golfturnier an. Kabus hofft, eine ähnliche Spendensumme zu erreichen wie im Vorjahr. Den Spendenscheck wird er in diesem Jahr ge mit Gerlinde Kretschmann an den Kinderschutzbund übergeben.