Wolfgang Gebhart übernimmt Taktstock von FortisSIGmo

Am Freitag, 16. Dezember, fand eine Stabübergabe im Probelokal der Stadtkapelle Sigmaringen statt. Rosa Benz, die die Leitung des Jugendorchesters FortisSIGmo im Jahr 2021 übernommen hat, gibt den Taktstock an Wolfang Gebhart weiter. Dieser hat im September 2022 die Leitung der städtischen Musikschule Sigmaringen übernommen und soll nun auch für neue Impulse in der Jugendarbeit der Stadtkapelle Sigmaringen sorgen.

Die Probe begann mit von Benz dirigierten Weihnachtsliedern. Der musikalische Vorstand Johannes Gulde dankte Rosa Benz für ihre Arbeit in Sigmaringen. Sie war im richtigen Moment für uns da. Bereits beim Jahreskonzert war er sich sicher, dass sich die musikalischen Wege wieder kreuzen würden.

Das Erste von Wolfgang Gebhart aufgelegte Stück gleicht einem Wunsch an das Orchester „I Will Follow Him“, bekannt aus dem Film Sister Act.