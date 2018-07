Wohngebiet: Bürger beklagen Parken und Dreck

Anwohner der Straße In der Talwiese beklagen sich, dass ihr Wohngebiet ständig von Schülerautos zugeparkt wird und dass es in den Wohnstraßen teilweise wie auf der Müllhalde aussehe. Man habe schon Ratten gesichtet, die von Lebensmittelresten angezogen werden und auch Füchse schauten abends, ob es für sie etwas zu holen gibt.

„Keiner fühlt sich zuständig“, sagt Erhard Pluto, der in der Talwiese wohnt. Vor sechs Jahren hat er sein Haus dort gekauft und seither werden die Zustände nach seiner Einschätzung immer schlimmer. „Die fahren da wie auf einer Rennstrecke und parken entlang der Straße alles zu. Besonders schlimm ist es zum Schuljahrsbeginn, die Parkplatzzahl reicht nicht mehr aus. Außerdem sieht es langsam aus wie in einem Slum mit dem ganzen Müll. Man muss hier Verantwortlichkeit schaffen“, sagt Pluto. Vielleicht solle man einfach mehr Strafzettel verteilen. Zweimal schon habe ein Jäger Füchse gefangen, die sich rumtrieben.

Gewerbliche Schule bemüht sich

Auch Günther Döbereiner stört sich an der wilden Parkerei. „Die Anwohner kommen teilweise gar nicht mehr raus und wie die mit ihren Mopeds da rumrasen ist kaum zumutbar. Mir sind schon zwei Mopeds in die Hecke gefahren. Und dann überall die Speisereste, das sieht aus wie auf dem Abfallplatz. Außerdem hätte nach meiner Ansicht damals wegen des Untergrunds gar nicht gebaut werden dürfen“, ergänzt Döbereiner. Die gewerbliche Schule mühe sich redlich und sammle immer wieder Müll ein, aber es sehe teilweise trotzdem verboten aus.

Die Polizei ist für diese Probleme nur eingeschränkt zuständig. „Um den ruhenden Verkehr kümmert sich vorrangig die Gemeinde. Die schicken auch regelmäßig Politessen hoch. Allerdings ist die Polizei nicht ganz draußen. Wenn wir etwas feststellen, dann werden wir auch tätig. Das Wegwerfen von Müll auf der Straße ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt wird“, sagt Edwin Dobler, Sprecher Polizeidirektion Sigmaringen. Bei den Gegenständen in der Talwiese können schnell 75 Euro zusammenkommen. „Wir reinigen das Schulgelände regelmäßig und außer unserer Schule gibt es hier ja auch noch die Sibylla-Merian-Schule. Außerdem kommen im Sommer viele Jugendliche abends, weil es hier ruhig ist“, sagt Klaus Peter, Direktor der Gewerblichen Schule.

Das Parkproblem sei bei Stadt und Kreis bekannt, man habe auch schon Markierungen angebracht. „Wir schauen öfter nach und rufen die entsprechenden Leute dann aus, teilweise haben wir auch schon die Bußgeldstelle benachrichtigt.“ Die beiden Anwohner, die sich beklagen, kenne er gar nicht, die sollten sich bei ihm melden. „Ich sehe das auch als unsere Aufgabe, hier erzieherisch tätig zu sein“, sagt Klaus Peter.

Norbert Stärk vom Ordnungsamt der Stadt Sigmaringen kennt die Probleme in der Talwiese: „Wir haben am nächsten Dienstag einen Vor-Ort-Termin, um uns das anzuschauen. Wir haben auch schon eine Parkstruktur geschaffen, in der es Verbotszonen gibt. Besonders zu Schulbeginn kontrollieren da unsere Mitarbeiter auch. Aber es gibt tatsächlich zu wenig Parkplätze, beim Krankenhaus sind die Bestände voll und ich wüsste derzeit keine geeigneten weiteren Parkflächen“, sagt Stärk. Jetzt wolle sich die Verwaltung erst einmal in der kommenden Woche ein aktuelles Bild machen und dann über weitere Maßnahmen nachdenken.