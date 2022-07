Wirte kämpfen sich aus der Krise

Es wird wieder gereist und eingekehrt, die Nachfrage steigt: Die Zuversicht auf einen Neustart nach zwei Jahren Pandemie ist bei den Mitgliedsbetrieben des Deutschen Hotel- und Gastronomieverbands zu spüren – auch im Landkreis Sigmaringen. Bei der Jahreshauptversammlung am Montag,4. Juli, im Karls Hotel in Sigmaringen zeigten sich jedoch schon neue Wolken am Horizont, so der DEHOGA-Kreisverband Sigmaringen in einer Mitteilung.

„Inzwischen bereiten die explodierenden Kosten für Energie, Lebensmittel für den Einkauf und der Mangel an geeignetem freundlichem Personal für Küche und Service machen uns immense Sorgen“, sagte der Kreisvorsitzende Josef Ermler. „Die gleichzeitig schwindende Kaufkraft unserer Gäste sowie die momentane Inflation tun ein Übriges.“ Zudem sei es besonders bitter, wen die steigende Nachfrage oft nicht bedient werden könne, da qualifizierte Mitarbeiter und selbst angelernte Hilfen fehlen. „Unser Bestreben, Gastlichkeit zu bieten, bleibt so leider eingeschränkt.“

So hoffen die Gastwirte und Hoteliers im Landkreis Sigmaringen, dass die Politik die für sie so wichtigen Weichenstellungen auf den Weg bringt: Bestmögliche Pandemievorsorge, Arbeits- und Fachkräftesicherung, die Beibehaltung der Mehrwertsteuersenkung und eine echte Offensive für die Duale Ausbildung. „Wir brauchen Planbarkeit und verlässliche Perspektiven“, forderte Josef Ermler. „Und einen Pandemievorschlag für den kommenden Herbst, ohne erneute Beschränkungen oder gar Schließungen. Ein erneuter Lockdown wäre für viele Betriebe nicht zu überleben.“

Die Kreis-Vorstandschaft werde weiblicher und jünger. Bei den Neuwahlen wurde der erste Vorsitzende Josef Ermler (Landhotel zum Hirsch, Ostrach) im Amt bestätigt, ebenso der zweite Vorsitzende Armin Eha (Gutshof Käppeler, Beutron) und Schatzmeister Paul Wörz (Pfullendorf). Neu im Vorstand sind Andrea Nipp (Adler Messkirch-Heudorf), die als Leiterin der Fachgruppe Gastronomie auf Franz Kernler (Zoller-Hof Sigmaringen) folgt, sowie Eva Maria Frederick (Gutshof Käppeler Beuron), die die Leitung der Fachgruppe Tourismus und Hotellerie von Josef Ermler übernimmt. Ebefalls neu ist Frederik Bücheler (Adler Leitishofen), der die Zahl der Beisitzer mit Helmut Gröner (Traube Kreenheinstetten) und Franz Kernler (Zoller-Hof Sigmaringen) auf drei erhöht. Die Fachgruppe Berufsbildung leitet weiterhin Armin Eha, Kassenprüfer bleiben Thomas Will (Donaublick Scheer) und Wolfgang Eberhart (Adler Ennetach).

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im DEHOGA wurden Rosemarie und Hubert Krugger (Rinderwirt Sigmaringendorf) geehrt, für 40 Jahre Margret Will (Donaublick Scheer).