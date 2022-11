Wir sagen euch an den lieben Advent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. Adventsmontag traf sich die gesamte Schulgemeinschaft der Luise-Leininger-Schule zu einem adventlichen Impuls vor der Schule.

Religionslehrerin und Gemeindereferentin Alexandra Chevalier, die diesen dankenswerterweise vorbereitet hatte, begrüßte alle Anwesenden. Die Schülerinnen und Schüler legten gemeinsam einen großen Adventskranz und erfuhren im Anschluss in einer Geschichte noch viel Interessantes über die Entstehung und Bedeutung dieses vorweihnachtlichen Symbols. Im Anschluss ertönte das vielstimmig gesungene und mit dem Akkordeon begleitete Adventslied „Das Licht einer Kerze“ im Nebelgrau des Morgens. Ein herzliches Dankeschön an Alexandra Chevalier für die Vorbereitung und inhaltliche sowie musikalische Durchführung dieser wundervollen Einstimmung in die Adventszeit an der Luise-Leininger Schule.