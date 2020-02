„Wir nehmen täglich Umweltgifte zu uns“

Der Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren Andreas Scheler hält am Mittwoch, 4. März, um 19.30 Uhr im Hofgarten in Sigmaringen in der Reihe „Gesundheit tanken“ einen in Kooperation zwischen der SZ, der Firma Späh und Expedition Leben veranstalteten Vortrag zum Thema „Gesundheit beginnt im Darm“. Christoph Wartenberg hat mit ihm gesprochen.

Vor einigen Jahren war Giulia Enders Buch „Darm mit Charme“ ein Top-Bestseller. Wenden Mediziner erst in jüngerer Zeit ihre spezielle Aufmerksamkeit auf den Darm als besonders wichtiges Körperorgan?

Scheler: Enders hat ein hervorragendes Buch geschrieben, das kann ich jedem nur zur Lektüre empfehlen. Sie hat die Funktion des Darms richtig erfasst und den Bezug zur ganzheitlichen Gesundheit gut verständlich dargestellt. Schon immer wussten wir, dass der Darm eine zentrale Bedeutung hat, aber erst in den vergangenen zehn Jahren rückt das Mikrobion (Anmerkung der Redaktion: die Summe aller Kleinstlebewesen auf allen Grenzflächen zwischen Körperinnerem und Außenwelt) ins Zentrum der Analytik. Es gibt inzwischen Verfahren, die es uns erlauben, momentan an die 2000 verschiedene Mikroorganismen zu unterscheiden. Ein gesunder Mensch beherbergt zwischen 400 und 800 verschiedene Arten von Mikroorganismen. Dieses Mikrobion ist inzwischen auch Gegenstand intensiver universitärer Forschung. Wir untersuchen Stuhlproben und analysieren das Mikrobion. Das gibt uns wertvolle Informationen über verschiedene Körperfunktionen, zum Beispiel über das Immunsystem, oder es gibt uns Hinweise auf chronische Krankheiten, Entzündungen, Unverträglichkeiten oder die Verdauungsleistung. Die Stuhluntersuchung liefert uns Messwerte, die uns verdeutlichen, wo wir mit der Therapie ansetzen müssen.

Wie sind Sie auf die Analyse der Darmfunktionen als Spezialgebiet gekommen?

Ich bin vor vielen Jahren zu der Erkenntnis gelangt, dass ich mit der universitären Medizin den Patienten nicht ausreichend helfen kann. Man lindert da nur die Symptome, bekämpft aber nicht die Ursachen. Ich habe lange Zeit eine Praxis in Travemünde bei Lübeck betrieben, war Mitarbeiter am Institut für angewandte Biochemie (IABC) in Kreuzlingen (CH) und suche seit über 30 Jahren nach den Ursachen der verschiedenen Krankheiten. Diese Suche und Behandlung beinhaltet, und das ist besonders wichtig, immer auch die Mithilfe des Patienten. Dabei erfolgt gewissermaßen die Übergabe der Verantwortung vom Arzt auf den Patienten. Ohne Änderung des Lebensstils ist keine Heilung zu erzielen. Es ist dann nicht so, dass der Patient irgendein Mittel erhält, das seine Beschwerden lindert. Das ist die alte medizinische Art und Weise. Ich und meine Kollegen streben eine neue Medizin an, verschiedene Krankheitsbilder zu behandeln, auch wenn es natürlich auch hier Grenzen gibt. Im Vortag zeige ich auch auf, wie die klassischen Zivilisationskrankheiten wie Herzprobleme, Krebs oder Diabetes mit dem Darm zusammenhängen.

Haben denn Darmprobleme in den zugenommen?

Ja, in der Tat, sehr stark sogar. Wir haben statistische Daten, nach denen es rund 1,2 Millionen diagnostizierte Reizdarmpatienten allein in Deutschland gibt. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Dunkelziffer sehr viel höher liegt, etwa beim Vierfachen. Es ist zum Beispiel klar, dass die drastische Zunahme von Übergewicht und Altersdiabetes mit dem Darm zusammenhängt.

Was sorgt für die zunehmenden Darmprobleme?

Nun, das ist die gesamte Umweltproblematik, die falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Vor allem muss man sich im Klaren darüber sein, dass wir tagtäglich Umweltgifte zu uns nehmen. Ein Beispiel ist da Glyphosat. In Amerika wurde für Glyphosat ein Patent als Antibiotikum erteilt, das zur Behandlung bakterieller Infektionen bei Säugetieren geeignet ist. Das kann man in der Patentschrift aus dem Jahr 2010 nachlesen. Wir müssen uns also klar machen, dass wir praktisch täglich unsere Darmbakterien mit Antibiotika traktieren. Daraus wird ersichtlich, dass wir damit keine gesundheitsfördernden Bakterienkulturen im Darm erzeugen, sondern solche, die durch ihren Stoffwechsel unseren Organismus belasten.

Welche Krankheiten können denn durch ein krankes Mikrobion entstehen?

Ein krankes Mikrobion fördert die Entwicklung von chronischen Entzündungen, die als wesentliche Promoter für die Entwicklung von Zivilisationskrankheiten gesehen werden. Deswegen hat der jahrhundertealte Spruch „Der Tod sitzt im Darm“ durchaus seine Berechtigung, das zeigt sich immer mehr. Aus diesem Grund sind im Moment neue Methoden zur Diagnostik und Therapie in der Entwicklung und Erprobung.

Wie hängt die Darmgesundheit mit der Ernährung zusammen?

Auf das Thema gehe ich natürlich in meinem Vortrag auch ein. Wir müssen eine Vielfalt der Mikrobiota durch eine Vielfalt an Ernährung erzeugen. Damit erhöhen wir die Diversität der Arten im Darm und schaffen die gewollte Ausgewogenheit. Am Ende des Vortrags gibt es dann auch die Möglichkeit, Fragen von allgemeinem Interesse zu stellen.

Übernehmen die Krankenkassen die Behandlung von Darmproblemen?

Das Reizdarmsyndrom ist eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Deshalb ist eine Darmspiegelung vor allen Maßnahmen bei entsprechenden Beschwerden stets erforderlich. Die Stuhluntersuchung wird in der Regel von den Krankenkassen nicht übernommen und die daraus resultierende Therapie auch nicht.