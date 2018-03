„Wir haben vergleichsweise wenige Leerstände“

Was braucht Sigmaringen und wie steht die Stadt im Vergleich da? Im Interview gibt Wirtschaftsförderer Alejandro Palacios-Tovar Antworten auf Fragen rund um Einzelhandel und Stadtentwicklung.

Gibt es in Sigmaringen überdurchschnittlich viele Leerstände, vergleichen mit anderen Städten dieser Größe?

Wir haben in Sigmaringen vergleichsweise wenige Leerstände, gerade sind es in der Innenstadt laut unserer letzten Begehung fünf Stück. Andere Städte in der selben Größe haben viel mehr Leerstände, zum Teil stehen die Innenstädte fast leer. Sigmaringen als Kreisstadt, Hochschulstandort, einer breiten schulischen Landschaft, mehrere regionale und überregionalen Behörden sowie einen kleinen aber soliden Mittelstand, steht als Zentrum für den Einkauf und die alltäglichen Besorgungen, auch für die Einzugsregion. Wir haben eine gute Zusammenstellung der Ladenlokale in der Innenstadt, und durch unsere Unterstützung bei den Inhabern und Mietern versuchen wir konsequent das Angebot so zu strukturieren, sodass die Innenstadt attraktiver und die Frequenz erhöht wird.

Manche Geschäfte scheinen lang leer zu stehen. Was ist das Problem? Sind die Mieten zu teuer? Und wie versucht die Wirtschaftsförderung, dem zu begegnen?

Die Mietpreise in Sigmaringen sind für die Region vergleichsweise attraktiv. Uns treffen in Sigmaringen besonders Themen wie die Nachfolgeregelung, Demografiewandel und die Herausforderungen der Digitalisierung. Wir unterstützen die Händler bei solchen aber auch bei weiteren Angelegenheiten, in dem wir den regelmäßigen Austausch suchen. Zudem werden gezielt Seminare und weitere Maßnahmen angeboten, damit die Händler die Möglichkeit haben, sich zu ihrem aktuellen Verkaufskonzept Gedanken zu machen und es womöglich innovativ voranzutreiben. Die Wirtschaftsförderung fungiert als Vermittler zwischen Angebot und Nachfrage. Wir können nur anhand begleitende Maßnahmen auf verschiedenen Gestaltungswegen hinweisen, wir dürfen aber nicht beratend tätig werden. Letztendlich liegt die Entscheidung ausschließlich bei den Händlern beziehungsweise Inhabern und Mietern, was sie aus ihrem Lokal machen und wie sie sich strategisch orientieren.

Was wünschen Sie sich für die Innenstadt?

Ich wünsche mir Geschäfte die unser (über)regionales Publikum gut ansprechen und Frequenz in der Innenstadt. Wir haben eine etwas ältere Generation, viele Schüler aus der vielfältigen Schullandschaft der Stadt, die Studenten aus der Hochschule, Touristen, Einheimische und Geschäftsleute. Aus einer erarbeiteten Sortimentsliste versuchen wir zu jedem Leerstand den Vermietern das passende Geschäft zu vermitteln. Wir prüfen erstmal unsere Anfragendatenbank. Anschließend sprechen wir gezielt potentielle Händler und somit das Einkaufserlebnis besser zu gestalten. Außerdem sollten unserer Meinung nach womöglich alle Händler bereit sein, sich an die Gegebenheiten der Gemeinschaft daran zu halten, wie beispielsweise einheitliche Kernöffnungszeiten und die Teilnahme an den verkaufsoffenen Sonntagen.

Immer wieder machen hier Dönerbuden und orientalische Lebensmittelgeschäfte auf – um kurz darauf wieder zu schließen. Seit kurzem gibt es auch zwei Nagelstudios. Ist der Bedarf für solche Geschäfte für eine Kleinstadt wie Sigmaringen nicht längst gedeckt?

Sigmaringen mit ihrer Einzugsregion braucht auch solche Geschäfte. Das regelt die Nachfrage von sich selbst, daher kommen und schließen sie wenn es soweit ist. Es dürfen aber nicht so viele werden. Und da versucht die Wirtschaftsförderung zu vermitteln, ein ausgewogenes Sortiment in die Innenstadt zu bekommen.