Winterkälte: So schützen die Gemeinden im Kreis ihre Obdachlosen

Die Vollmer Werke verlassen nach rund 110 Jahren ihren angestammten Standort an der Ehinger Straße in Biberach. Der Spezialist für Schärfmaschinen baut im Gewerbegebiet Flugplatz zwischen Nordwest-Umfahrung (NWU) ab 2020 ein komplett neues Werk für seine rund 580 Mitarbeiter. Geschäftsführer Stefan Brand stellte der „Schwäbischen Zeitung“ die knapp 100 Millionen Euro umfassende Investition vor, die in manchen Punkten auch beispielhaft für andere Unternehmen sein könnte.