Winfrid Kretschmann spricht in der Stadthalle

Im Jubiläumsjahr „400 Jahre Heiliger Fidelis von Sigmaringen“ spricht Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, am Samstag, 23. April von 17 Uhr bis 19 Uhr in der Stadthalle in Sigmaringen zum Thema „Fidelis: Anwalt der Armen – und heute?“. Das teilte das Bildungszentrum Gorheim der Erzdiözese Freiburg mit.

Streitbar und nahbar, prinzipientreu und weitherzig – Fidelis war, schenkt man seinen eigenen Aufzeichnungen und den historischen Quellen Glauben, ein Mensch voller Widersprüche. Sein Leben und Wirken ist maßgeblich geprägt durch sein Streben nach Gerechtigkeit und seinen Einsatz für die Armen, die er etwa in rechtlichen Fragen beriet. Es gehört grundlegend zum christlichen Menschenbild, sich der Verantwortung bewusst zu sein, die mit dem jeweiligen Handeln ganz konkret einhergeht.

Erstmals wird ein Fidelispreis für herausragendes soziales Engagement verliehen. Als musikalischer Beitrag zur Fidelisakademie kommen ausgewählte Stücke des Fidelismusicals zur Aufführung. Im Anschluss an die Fidelisakademie ist Gelegenheit zur Begegnung.

In der Stadthalle steht wegen der Coronapandemie nur eine eingeschränkte Platzzahl zur Verfügung. Für die Veranstaltung besteht Maskenpflicht. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich ab Montag, 11. April bis Ostermontag, 18. April 2022 unter www.kath-sigmaringen.de oder zu den Bürozeiten unter 07571 / 73 09 30.