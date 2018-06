„Wilhelm Tell ist berühmter als DJ Bobo“

Das hessische Kindertheater „Als Ob“ gastierte mit Wilhelm Tell, einer dramatischen Geschichte von und über Friedrich Schiller im Hohenzollern-Gymnasium. Am Montagnachmittag bot sich den rund 120 Schülern der achten und neunten Klassen des HZG die Gelegenheit, den Klassiker unter den Freiheitsdramen der Weltliteratur, Schillers Wilhelm Tell, als Theaterstück kennenzulernen.

„Ein Drama von Schiller oder Goethe sollte in der achten Jahrgangsstufe durchgenommen werden“, so Deutschlehrer Boris Körkel.

In den vergangenen Wochen hatten die Schüler den Wilhelm Tell im Unterricht gelesen, eine Hausarbeit verfasst, Szenen nachgespielt und einen Test darüber geschrieben. Ekkehard Voigt vom „Als-Ob-Theater“ brachte in der Aula des HZG das Drama mit Witz und Charme auf die Bühne. Unglaublich wandlungsfähig in Gestik, Mimik und mit Hilfe verschiedenster Requisiten spielte Voigt alle wichtigen Rollen. Die Handlungsträger charakterisierte er mit verschiedenen Kopfbedeckungen, ein blaues Tuch wurde zum Vierwaldstättersee, umgedrehte Stühle bildeten einmal eine Hütte, dann wieder das Schweizer Gebirge.

Die Geschichte, vor 700 Jahren im Kanton Unterwalden angesiedelt, wird aus der Sicht eines Weimarer Jungen erzählt, der neben Schillers Wohnhaus aufwächst. „Es ist lange her“, so beginnt der Vater auf die Frage des kleinen Klaus, wer Friedrich Schiller war. Er erzählt von dem größten Freiheitsdichter Deutschlands, der trotz schwerer Krankheit Tag und Nacht an seinem letzten Stück, dem Wilhelm Tell, geschrieben hatte.

Stellt der kleine Klaus die Rahmenhandlung des Stückes dar, so übernimmt Walther Tell, der Sohn des Freiheitshelden, die heimliche Hauptrolle, indem er den Originaltext unterbricht und in heutiger Sprache die jungen Zuschauer mitnimmt.

Auch in die Handlung bezieht er sie mit ein. Mit hochgerecktem Arm und drei ausgestreckten Fingern schwören sie Einigkeit auf dem Rütli, rufen: Freiheit für Tell, als dieser in Altdorf verhaftet wird, ballen die Fäuste gegen den Unterdrücker Gessler und werfen sich voller Freude über den Tod des Tyrannen in die Arme, als Tell ihn mit der Armbrust erschießt.

Die Apfelszene, der dramaturgische Höhepunkt der Stücks, versetzte auch die Sigmaringer Schüler in höchste Spannung.

„Platz, öffnet die Gasse“, schreit Tell, stürmt nach oben durch die Schülerreihen und legt mit der Armbrust auf den Sohn an. Walther Tell, eine Pappwand mit angehängtem Apfel, bleibt unverletzt.

Die Geschichte wäre fast zu Ende gespielt gewesen, hätten nicht die vielen, auf den Bus stürmenden Schüler dem Schauspieler ein konzentriertes Weiterspielen unmöglich gemacht.

Ekkehart Voigt hatte alle Mühe, sich auf den letzten Part der Handlung einzulassen, den kleinen Klaus noch einmal zu Wort kommen zu lassen und mit folgenden Worten zu enden: „Wilhelm Tell ist viel berühmter als Dürrenmatt, Roger Federer oder DJ Bobo. Auf allen großen Bühnen der Welt, in vielen großen Städten und mit vielen Schauspielern wird er gespielt. Und manchmal auch in kleinen Städten, wie beispielsweise in Sigmaringen, und dann auch mit mir allein.“

Sprach’s und blies die Kerze auf der dunklen Bühne aus. (weig)