Wildunfall: Auto kollidiert mit Reh – Drei Personen leicht verletzt

Ein Wildunfall mit drei leicht verletzten Personen hat sich am Sonntagmorgen gegen 0.48 Uhr auf der B463 ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 18-Jährige Autofahrerin vom Nollhof in Richtung Albstadt, als ein Reh von rechts nach links wechselte. Ihr Auto kollidierte mit dem Reh. Der Wagen kam hierauf von der Fahrbahn ab. Nach einer etwa zehn Meter langen Fahrt entlang der Böschung kam das Auto laut Polizei an einem Baum zum Stehen. Die drei leicht verletzten Personen wurden demnach mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.