Wieder Fensterscheiben beschädigt

Abermals wurden Fensterscheiben im Raum Sigmaringen beschädigt, möglicherweise durch den Beschuss mit einer Schleuder. In Bingen in der Bahnhofstraße wurde zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag ein Fensterglas und der Metallrahmen einer Hauseingangstüre beschossen. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. Hier konnte eine kleine Stahlkugel aufgefunden werden. Ebenso wurde in Sigmaringen zwischen Freitagabend und Montagabend in der Mühlbergstraße die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts beschädigt. Der Sachschaden dort beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Ob diese sowie jüngst zurückliegende Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Personen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571 / 1040 zu melden.