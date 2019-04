Erneut ist am Freitagabend in der Sporthalle des Hohenzollerngymnasiums ein Diebstahl begangen worden. Im neuerlichen Fall wurde in einer Umkleidekabine eine Geldbörse aus einer dort an einer Garderobe hängenden Jacke entwendet. Die Polizei rät davon ab, Wertgegenstände in Sporthallen unbeaufsichtigt zu lassen.