Wiedehopf stattet Lieshöfen Besuch ab

Der Vogel des Jahres 2022 ist der Wiedehopf und in Deutschland gibt es nach Angaben des NABU nur noch 800 bis 900 Paare dieser sehr selten gewordenen Vögel, was für diesen außergewöhnlichen Vogel bedeutet, dass er vom Aussterben bedroht ist. Am Nachmittag des Palmsonntags war er für einige Stunden bei den Lieshöfen auf der Hochebene mit Pferdekoppeln und Heckenstreifen zu sehen. Er lief mehrmals auf einem geschotterten Feldweg entlang und stocherte dabei mit seinem langen Schnabel immer wieder nach Ameisen und anderen Insekten.

Die wärmeliebenden Vögel sind derzeit auf ihrer langen Rückreise aus ihren Überwinterungsgebieten im tropischen Afrika und der Sahelzone. In Baden-Württemberg sind sie insbesondere in den Weinbaugebieten am Kaiserstuhl und in den ausgedehnten Streuobstwiesen zwischen Tübingen und Esslingen beheimatet.

Im Kaiserstuhl finden sich im Frühjahr jedes Jahr viele Vogelfreunde aus dem ganzen Land und auch aus dem benachbarten Ausland ein, um aus Tarnzelten heraus mit langen Kameraobjektiven ein Bild dieser besonderen Vögel zu schießen.