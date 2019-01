Wie schlimm es sich anfühlen muss, sein Kind im Mutterleib zu verlieren

Info - über die Gruppe und andere Angebote: Das Treffen für trauernde Mütter und Väter nach einer stillen Geburt findet jeden letzten Mittwoch im Monat (außer in den Ferien) von 19.30 bis 21 Uhr in der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Sigmaringen, In der Vorstadt 2, Eingang Burgstraße 2-4, statt. Angesprochen sind alle betroffenen Eltern, egal wie lang der Verlust schon zurückliegt oder in welcher Schwangerschaftswoche er erfolgte.

Kontakt zu Trauerbegleiterin Xenia Krämer, Telefon 0163/140 76 39, oder x.kraemer@kath-sigmaringen.de. Das kostenlose Angebot ist an die Initiative Regenbogen – glücklose Schwangerschaft angebunden.

Für alle Eltern, die ein Kind verloren haben, findet immer am ersten Sonntag im Dezember, dem Weltgedenktag für verstorbene Kinder, ein Gedenkgottesdienst im SRH-Krankenhaus Sigmaringen statt, bei dem die Namen der Kinder vorgelesen werden und Kerzen angezündet werden.

Ein weiteres Angebot soll es ab Juli geben: Eine Gedenkfeier mit Bestattung für Kinder, die in der frühen Schwangerschaft verstorben sind, findet, als Angebot der SRH-Kliniken Sigmaringen und Bad Saulgau, am 12. Juli um 10 Uhr auf dem Friedhof in Sigmaringen statt. Bislang wurden diese Kinder sammelbestattet – eine Gedenkfeier gab es jedoch nicht.

Kontaktperson ist hierfür ebenfalls Xenia Krämer sowie Klinikseelsorgerin Daniela Segna-Gnant (07571/100 22 26).