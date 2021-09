Wie gelbe Bänder gegen Verschwendung helfen sollen

Ob Äpfel, Birnen oder Nüsse – die Herbstmonate sind reich an unterschiedlichen Früchten. Nach der Idee des Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen startet auch die Stadt Sigmaringen auf Anregen der Gemeinderatsfraktionen das Projekt gegen Lebensmittelverschwendung und bringt Obstbaumeigentümerinnen und -eigentümer, die zu viel Obst haben, und Menschen, die gerne selbst Obst pflücken möchten, aber keinen Baum haben, zusammen. Darüber informiert eine Pressemitteilung.

Die Stadt markiert in den kommenden Wochen Bäume auf städtischem Grund, deren Früchte abgeerntet werden dürfen. Wer überschüssige Früchte an den eigenen Obstbäumen und Sträuchern also mit anderen teilen möchte, bringt einfach gelbe Bänder an den Pflanzen an und zeigt so: Pflücken erlaubt. Wer seinen Garten nicht für die Allgemeinheit öffnen, seinen Ertrag aber gerne abgeben möchte, kann laut Pressemitteiliung auch Obstkörbe entsprechend markieren: einfach Früchte sammeln und in einem Korb mit gelber Schleife an die Straße stellen.

Ziel der Aktion sei es, die Lebensmittelverschwendung zu verringern und für das Thema zu sensibilisieren, so die Stadt. „Wir freuen uns über jeden Sigmaringer, der sich an der Aktion beteiligen möchte und sich so aktiv gegen Lebensmittelverschwendung und für den Gedanken des Teilens engagiert.“, ruft Bürgermeister Marcus Ehm zum Mitmachen auf.

Die Teilnahme an dem Ernteprojekt ist kostenlos. Die gelben Bänder werden im Rahmen der Nachhaltigkeitstage am Samstag, 18. September, auf dem Wochenmarkt ausgegeben und können darüber hinaus beim Klimaschutzmanagement im Rathaus Sigmaringen abgeholt werden. Auch andere gelbe Bänder können verwendet werden.