Wie ein verlängertes Weihnachten

Ein herzliches Danke gesagt haben am Montagabend Vertreter des Serviceclubs Round-Table Sigmaringen allen Teilnehmern, Helfern, Sponsoren und Unterstützern der Weihnachtspäckchenaktion 2018 (die SZ berichtete). Mit einer Präsentation gaben die vier Männer, die sich mit einem 40-Tonner und Tausenden von Päckchen auf den langen Weg ins Hinterland von Varna machten, einen kurzen Rückblick auf eine Reise, deren Eindrücke sie nicht vergessen werden.

Als Bernd Schwanz aus Schwenningen, Georg Steinhart aus Inneringen und die Gammertinger Andreas und Volker Schmidt Ende November vor der Stadthalle in den Truck stiegen, wussten sie, dass eine anstrengende, aber vor allem sehr emotionale Mission vor ihnen liegt. Ziel der zehntägigen Reise war das Hinterland der bulgarischen Hafenstadt Varna, eine Region, wo Armut und Not alltäglich sind. 40 Stunden waren die Männer bis dorthin unterwegs. In Koblenz wurden zuvor zehn Paletten mit weiteren Päckchen zugeladen, in Hanau war dann Treffpunkt für alle. Von dort zog der riesige Konvoi mit insgesamt 32 Lastwagen und ebenso vielen Begleitfahrzeugen gemeinsam los. „Der Oberbürgermeister war vor Ort, die Polizei sperrte die Straßen ab, die Menschen am Straßenrand applaudierten, das war schon ein erhebendes Gefühl“, beschreibt Volker Schmidt seine Eindrücke.

Nikoläuse für die Zöllner

Er, sein Sohn Andreas und Bernd Schwanz wechselten sich ab im Fahrerhaus, Georg Steinhart fuhr das Begleitfahrzeug. An der Grenze teilte sich dann der massige Tross auf, ein Großteil der LKW fuhr nach Moldavien und Rumänien, die Route von Round-Table 162 Sigmaringen führte nach Bulgarien. „An der Grenze konnten wir die Zollkontrolle etwas beschleunigen, indem wir den Zöllnern einige Nikoläuse schenkten“, schmunzelt Volker Schmidt. In Varna angekommen, wurde der LKW in einem bewachten Gewerbegebiet abgestellt, und die Fahrer genossen fünf Stunden Schlaf in einem Hotel. „Wir hatten übles Glatteis an dem Abend, das war beim Fahren schon kritisch. Bei minus acht Grad Celsius war es auch in meinen Birkenstock etwas schwierig“, bekennt Schmidt.

Die Weihnachtspäckchen wurden vor Ort an insgesamt drei Tagen in Kindergärten und Schulen verteilt. Unterstützung bekamen die Männer von Eltern und bulgarischen RoundTablern. „Die Autos, mit denen sie kamen, waren teilweise schon abenteuerlich. Aber sie wollten einfach mit unterstützen.“ Die Freude in den Augen der Kinder war dann für Volker Schmidt „total faszinierend. Sie waren so diszipliniert, haben gewartet, erst Lieder für uns gesungen und dann so eine Freude am Auspacken gehabt, auch an totalen Kleinigkeiten. Und nirgendswo gab es Neid, im Gegenteil, sie haben sich für die anderen Kinder mitgefreut, es war einmalig.“ Schmidt erzählt von vier Kindern, die ihre Päckchen nicht auspackten. Auf die Frage nach dem „Warum“ antworteten sie, dass sie das Päckchen mit nach Hause nehmen wollen, um an Weihnachten wenigstens etwas unter dem Christbaum liegen zu haben.

„Für mich war es trotz aller Anstrengung wie ein verlängertes Weihnachten“, sagt Volker Schmidt rückblickend. Und auch die anderen drei Männer sind überzeugt, wenn sie diese Fahrt nicht gemacht hätten, würde ihnen eine sehr wertvolle Erfahrung im Leben fehlen.