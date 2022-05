Wie diese 74-Jährige nach der späten Liebe sucht

Wer Ingelore Schwarz kennenlernen möchte, sollte offen, lebensbejahend, nicht allzu kräftig und Nichtraucher sein. Interessenten können sich mit Nachricht, Klarname und Kontaktdaten an SZ-Redakteurin Mareike Keiper wenden unter 07571/728236 oder per E-Mail an m.keiper@schwaebische.de

Die Anfragen werden diskret behandelt und unmittelbar an Ingelore Schwarz vermittelt.