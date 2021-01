Wie der FDP-Kandidat aus dem Landkreis Sigmaringen bei der Landtagswahl punkten will

Von Schwäbische Zeitung

Nach erster Schätzung rund 10.000 Euro Sachschaden an einer Aussegnungshalle und ein mit etwa 3.000 Euro beschädigter schon älterer BMW sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag am Friedhof in Deißlingen im Kreis Rottweil ereignet hat.

Weil er nicht mehr so gut zu Fuß ist, fuhr ein betagter 94-jähriger Mann bei einem Friedhofsbesuch am frühen Samstagnachmittag mit einem 1er BMW über einen eigentlich nicht für Fahrzeuge bestimmten Weg auf den Vorplatz der Aussegnungshalle des Friedhofs an der Gutenbergstraße.