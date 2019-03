Wie der Außenminister Klaus Kinkel im Fürstenhof „CDU-Bonzen“ traf

Ja, Sigmaringen hatte mal mehrere Hotels. Eines von ihnen hieß Fürstenhof. Der langjährige Betreiber Franz Sorger hatte das Hotel an der Zeppelinstraße im Jahr 2014 an den Landkreis verkauft. In dem Zimmer, in dem Außenminister Klaus Kinkel in der Nacht auf den 1. November 1997 übernachtet hatte, sind seither Flüchtlinge untergebracht.

„Der Herr Außenminister war ein äußerst angenehmer Gast“, erinnert sich Hotelier Sorger 20 Jahre nach der Begegnung. Ja, was soll er auch anderes sagen. Doch der Österreicher Sorger ist kein Mensch, der ein Blatt vor den Mund nimmt.

„Kinkel hat sich in Sigmaringen mit den CDU-Bonzen getroffen“, lästert er, „und ja, das können Sie gerne schreiben“. Der damalige Bundestagsabgeordnete Dietmar Schlee war damit gemeint und vielleicht auch der langjährige Bauernfunktionär Josef Briem aus Einhart. Unter den Gästen war auch der frühere Inzigkofer Bürgermeister Pius Widmer, aber der gehörte ja bekanntlich den Freien Wählern an.

Eigentlich ging es beim Besuch Kinkels in Sigmaringen ein Jahr vor dem Ende der Regierung Kohl und damit seiner Zeit im Auswärtigen Amt gar nicht um Politik. Es ging um etwas Gutes: Die Aktion „Kinder brauchen Frieden“, deren Schirmherr Kinkel war, wurde Jounalisten vorgestellt. Initiator Michael Bierlmeier und Michael Prinz von Preußen, der Onkel des heutigen Chefs des Hauses Preußen, warben um Unterstützung. Nach einem „gemütlichen Abend“ und dem Eintrag ins Gästebuch des Fürstenhofs zog der Tross des Außenministers weiter, erzählt Sorger, der das Landgasthaus Schenkenberger Hof in Emmingen-Liptingen als Geschäftsführer leitet.

Was viele nicht wissen: Kinkel, der zuletzt in Sankt Augustin bei Bonn wohnte, soll, wenn er auf dem Weg in seine Heimatstadt Hechingen war, zusammen mit seiner Frau das Hohenzollernlied angestimmt haben. Er hatte in Hechingen Abitur gemacht und wollte dort 1967 Bürgermeister werden, hatte die Wahl aber verloren.

Als Hechinger Bürgermeister hätte sich Kinkel wohl auch nicht in Franz Sorgers Gästebuch verewigen dürfen.