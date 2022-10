Werte stärken mit dem Ehrenamt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Kreismarsch eröffnete der Musikverein Ablach die Versammlung der 67 Mitgliedsvereine, bevor Vorsitzender Egon Wohlhüter seine Gäste begrüßte, unter denen sich Landrätin Stefanie Bürkle, BVBW-Präsident Guido Wolf, Bürgermeister Jochen Spieß, MdL Klaus Burger sowie die Ehrenmitglieder Karl König, Heike Müller und Manfred Birkler befanden.

Die Versammlung gedachte zu Beginn verstorbener Mitglieder, insbesondere Egon Braun, der viele Jahre Bezirksvorsitzender war. Wohlhüter berichtete, dass Corona auch 2021 den Vereinen große Schwierigkeiten bereitete. Sein Appell an die Musiker: innen lautete: „Geht wieder in die Probe, genießt das Musizieren und habt wieder Spaß und Freude am Vereinsleben.“ Sein Dank galt hier im Besonderen den Funktionär:innen, die die Musikvereine mit vielen Ideen durch die Corona-Zeit gebracht haben.

Über den erfreulichen Neustart des Kreisverbandsjugendorchesters mit 65 jungen Musiker:innen konnte der stellvertretende Vorsitzende der Bläserjugend Yannik Nerling berichten. Unter der Leitung des neuen Verbandsdirigenten Dr. Ralf Uhl proben die Jugendlichen aktuell für ihr erstes Konzert.

Kassier Ernst Wicker informierte über einen guten Kassenstand und stellte wesentliche Buchungen übersichtlich dar. Die Vorstandschaft wurde von der Versammlung auf Empfehlung von Bürgermeister Spieß entlastet, der bei dieser Gelegenheit sein Grußwort an die Versammlung richtete.

Mit der Verleihung der Ehrenmedaille in Gold wurden Egon Wohlhüter (30 Jahre) und Rudi Hüglin (25 Jahre) eine besondere Ehre zuteil. Willi Lutz wurde für zehnjährige Tätigkeit mit der Ehrenmedaille in Bronze ausgezeichnet. Präsident Guido Wolf lobte in seinen Grußworten den Einsatz der Geehrten und überreichte ihnen zusammen mit den Medaillen den Ehrenbrief.

Bei den Wahlen wurden Verbandsvorsitzender Egon Wohlhüter, Schriftführer Alexander Bippus-Jäger, Kassier Ernst Wicker, Vorsitzender der Bläserjugend Stefan Kille und Yannik Nerling als sein Stellvertreter bestätigt. Dr. Ralf Uhl wurde zum neuen Verbandsdirigenten gewählt. Die Bezirksdirigent:innen Christine Burkhart, Dr. Ralf Uhl, Willi Lutz und Markus Weizenegger wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt.

Der Vorsitzende Egon Wohlhüter schloss die Versammlung mit einem Dank an den Musikverein Ablach für die musikalische Umrahmung und die Organisation der Versammlung.