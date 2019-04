Werner Glas erhält für seine Arbeit goldenen Apfel

Bei der Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Laiz hat Werner Glas die Nadel mit dem goldenen Apfel als Auszeichnung erhalten. Schriftführerin Ursula Sprißler trug das Protokoll des Vorjahres vor und berichtete von den Ausschusstreffen und den besuchten Seminaren über Datenschutz und Haftpflicht.

Im Anschluss erinnerte die Vorsitzende in ihrem Tätigkeitsbericht an den Baumschnittkurs im März 2018, bei dem Fachwart Jörg Fink den Teilnehmern die Prinzipien des Aufbau- und Erhaltungsschnitts erklärte und zeigte. Die Bäume am Spielplatz an der Donau wurden in den Wochenenden danach von den Fachwarten des Vereins geschnitten. Auch 2019 gab es da eine große Aktion, diesmal mit den Auszubildenden zum Fachwart unter Karl Schanda.

Im April fuhr man bei herrlichem Frühlingswetter zur Tulpenblüte nach Gönningen mit Tulpenmarkt und Besuch des Samenmuseums. Der Jahresausflug ging im Juni zur Reichenauer Gärtnersiedlung und am Nachmittag nach Hilzingen-Binningen zu Syringa Duft-, Würz- und Heilkräuter mit interessanten Führungen über Paprika und später Kräuter.

Im August besuchten die Gartenfreunde den Samengarten bei Mimmenhausen. Dort züchten und vermehren ehrenamtliche Helfer alte Sorten von Tomaten, Gemüse und Beeren mit Unterstützung der Stadt Salem.

Die Pflanzenbörse im Oktober war erneut erfolgreich und im November hörten die Gartenfreunde einen Vortrag über Pflanzen und Kräuter und deren Zugehörigkeit zu Bräuchen im Jahresverlauf. Als Höhepunkt wurden im Hof dann Kräuter verräuchert und dazu Hintergründe erklärt.

Für die erkrankte Kassiererin trug Inge Degenhardt den Kassenbericht vor. Nachdem die Kassenprüfer Joachim Oswald und Erwin Wörz eine einwandfreie Kassenführung bestätigten, leitete der Ortsvorsteher Wolfgang Querner die Entlastung, die für den gesamten Vorstand ausgesprochen wurde. Außerdem dankte Querner den Vereinsmitgliedern für ihre Aktivitäten im Ort.

Die Ehrung für 20 Jahre Mitarbeit im Ausschuss übernahm der Kreisverbandsvorsitzende Karl Schanda. Er steckte Werner Glas die Nadel mit dem goldenen Apfel an und überreichte mit lobenden Worten die Urkunde vom Landesverband. Die Vorsitzende Degenhardt bedankte sich ebenfalls und übergab einen Geschenkkorb.

Blümchen gab es für alle, die sich an der Pflege des Beetes am Kriegerdenkmal und am Kreuz der Begegnung beteiligten.

Im Ausblick auf das Jahr 2019 erwähnte die Vorsitzende zunächst den Vortrag am 9. April im Bürgersaal. Thema: „Naturschutz im Garten – Biologische Vielfalt im eigenen Grün“. Referent ist Carsten Weber; bekannt aus „Kaffee oder Tee“ und dem „ARD-Buffet“. Am 17. Mai geht es zur Bundesgartenschau in Heilbronn; im Juli zum Andreashof und im September zu Dehner in Rain am Lech. Natürlich gibt es wieder die Pflanzenbörse im Oktober.

Degenhardt zeigte Bilder von der Mainau: Ein Jahr Blütenpracht von der Orchideenschau über Tulpen-, Pfingstrosen-, Rhododendren-, Rosen- bis zur Dahlienblüte.