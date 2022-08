Werkstattgespräch und Ausstellung des neuen Gastkünstlers im Alten Schlachthof

Matthias Plenkmann aus Dortmund ist der 20. Gastkünstler im Druckatelier des Alten Schlachthofs. Am Ende seines Werkaufenthalts stellt er seine zumeist vor Ort entstandenen Radierungen und Zeichnungen aus und wird in einem Werkstattgespräch diesen Freitag Fragen zur technischen wie künstlerischen Entstehung beantworten. Seit Anfang August wohnt der 33-jährige Zeichner, Radierer und Bildhauer aus Dortmund in der Gästewohnung im Alten Schlachthof. Sozusagen Tür an Tür mit Radierpresse, Belichtungsanlage und Entwicklungsbad. Erst vor kurzem hat Plenkmann die Fotoradierung für sich entdeckt und nutzt nun die Möglichkeiten, die der Alte Schlachthof bietet.

Das Fundament seines Kunstschaffens findet sich in seiner Kindheit, davon ist Matthias Plenkmann überzeugt. Er habe immer schon viel gezeichnet. Eltern und Großeltern bestärkten ihn stets. Doch zunächst studierte er nach dem Abitur Raumplanung an der Technischen Universität Dortmund: „Aber es war mir zu einengend und das Soziale hat mir gefehlt.“ Nach einer Pause bewarb er sich erneut an der TU in Dortmund, diesmal für Kunst, Germanistik und Bildungswissenschaften und wusste schnell: „Da gehöre ich hin.“

Für seinen Schwerpunkt Grafik ging er zudem ein Jahr nach Stuttgart. 2019 schloss er mit dem Master of Education sein Studium ab. Jetzt hätte er das Referendariat machen können, doch er wagte es, als freier Künstler zu arbeiten: „Am 13. März 2020 kam dann die Keule für Freischaffende.“

Jette Flügge, eine seiner Lehrerinnen an der Hochschule, hat ihn für einen Werkaufenthalt in Sigmaringen empfohlen. „Und so kam ich ins wunderschöne Sigmaringen“, so Plenkmann. „Landschaftlich ist das herausragend, man hat den Fluss und die Berge und vor allem kann ich hier sehr konzentriert über einen längeren Zeitraum an einer Sache arbeiten. Beim Umsetzen der Ideen helfen ihm besonders die gut ausgestattete Radierwerkstatt und die Siebdruckwerkstatt mit ihren Möglichkeiten, iPad-Zeichnungen zu belichten.“ Für Plenkmann hat diese Art des Fotodrucks immer auch etwas Alchemistisches: „Plötzlich erscheint ein Bild, es taucht quasi auf, und es entsteht sofort die Frage, was kann ich damit bildnerisch machen?“

Schnell fand er in die Natur Motive, an die er anknüpfen konnte: „Hier habe ich vor allem Bäume gefunden, wie die Eiche bei Laiz mit einem besonderen Auswuchs.“ Er beschäftigt sich intensiv mit Mischwesen, Hybriden, Chimären und Gestaltwandlern. Vielfältiges spielt in seine fertigen Bilder hinein. Vor einiger Zeit hat ihn eine Schafherde, die er im Verbund mit der Landschaft als nicht zu fassenden Organismus wahrgenommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes gefesselt und enorm inspiriert.

Und so kommt es, dass dieser Eindruck aus der Toskana immer wieder auftaucht und mit neuen Motiven aus Sigmaringen vermengt wird: „Am Ende ist es eine Art Remix, ein neues Anordnen, Dinge, die vorher nicht zusammengehörten, kommen jetzt zusammen.“ Was er in der Radierung zur Erscheinung bringt, sei seine Form der Auseinandersetzung mit der Welt. Das könne manchmal sehr speziell sein, weil er umwandle, was ihm begegne.

Auch beim Werkaufenthalt ist für ihn Neues passiert: „Mich interessieren enorm Orte, die bewegt sind, wie Kreuzungen oder barocke Kirchen oder eine Kirmes, und wenn ich in die Radierung gehe, erzeuge ich genau diese Vielgestaltigkeit.“ Spannend findet Plenkmann auch die Beschäftigung mit einem gezeichneten Motiv im Nachhinein, da dieses in der weiteren künstlerischen Arbeit neue Dimensionen bekommt. Beim Werkstattgespräch am Freitag, 26. August, um 19 Uhr, können Besucher ihre Sichtweisen im Atelier Eins (Ateliers im Alten Schlachthof, Georg-Zimmerer-Str. 7) mit dem Künstler direkt bereden. Die Ausstellung kann zudem am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 13 Uhr sowie 15 bis 17 Uhr besichtigt werden.