Werkschau im Kunstmuseum Henselmann am 20. November

Das Kunstmuseum Henselmann in Sigmaringen-Laiz öffnet am Sonntag, 20. November, von 14 bis 17 Uhr für interessierte Besucher. Um 14.30 Uhr führt Mechthilde Schnitzer durch die Werke des Künstlerehepaares Josef und Marianne Henselmann. Skulpturen und Bilder werden in dem ehemaligen Siechen- und Leprosenhaus des Fürstentums Hohenzollern präsentiert. Viele Bilder sind Zeitzeugen aus Laiz.

Weitere Infos unter www.sigmaringe.de/Veranstaltungskalender/Tourismus und unter der Telefonnummer 07571 / 68 42 82.