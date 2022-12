Wer die Strom- oder Gasrechnung nicht bezahlen kann: Energieversorger richtet Sozialfonds ein

Wem die steigenden Energiekosten über den Kopf wachsen, der kann vom neu gegründeten Sozialfonds der Stadtwerke Sigmaringen und des Caritasverbandes Sigmaringen-Meßkirch Hilfe bekommen. Die Caritas-Vorstände Alexander Sperl und Karl-Arthur Unger sowie Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Seeger haben am Mittwoch einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. „Damit haben wir ein weiteres Werkzeug, um unseren Kunden helfen zu können“, sagt Geschäftsführer Seeger über die Initiative seines Unternehmens.

Wenn ich auf das erste Quartal blicke, sehe ich eine sehr kritische Lage. Karl-Arthur Unger

Wenn die Gas- oder Stromrechnung aus den Fugen gerät, tun sich nach Erfahrung der Caritas am ehesten ältere Menschen mit kleiner Rente schwer. „Sie haben eine große Scham, sich zu melden, wenn sie in Not sind“, beschreibt Karl-Arthur Unger die Erfahrungen der Caritas. Aber auch alleinerziehende Eltern oder Familien mit vielen Kindern sind häufiger auf Hilfe angewiesen.

Sozialarbeiter beschreiben ihre Erfahrungen

Die Sozialarbeiter des kirchlichen Trägers haben zudem die Erfahrung gemacht, dass es der Gasabschlag im Dezember nicht flächendeckend ausgesetzt worden ist. Gerade Menschen, die keine Rücklagen auf dem Konto hätten, sei aber darauf angewiesen, weil sie oft nicht einmal einen Monat überbrücken könnten.

„Wenn ich auf das erste Quartal blicke, sehe ich eine sehr kritische Lage“, so die Vorhersage Ungers. Da die Gaspreisbremse erst ab März greifen wird, komme die staatliche Hilfe mit Verspätung bei weniger vermögenden Menschen an.

Appell an Kunden

Die Stadtwerke richten deshalb einen Appell an ihre Kunden: Wenn sie Hilfe benötigten, sollten sie sich rechtzeitig bei ihnen melden. „Schon jetzt vereinbaren wir mit unseren Kunden immer wieder eine kostenlose Ratenzahlung“, sagt Michael Ringwald von der Buchhaltung des Energieversorgers. Die Kunden sollten nicht warten, bis ihnen eine Abstellung der Strom- oder Gasversorgung angekündigt werden.

Wenn das Auto überraschend streikt

Einer Kundin sei kürzlich das Auto kaputtgegangen, weshalb sie ihren Strom- und Gasabschlag nicht mehr bezahlen konnte, schildert Ringwald einen konkreten Fall. Die Kundin habe sich proaktiv und rechtzeitig mit ihrem Anliegen an das Unternehmen gewandt, weshalb eine Lösung gefunden worden sei.

So sehen die Bedingungen aus

Mit dem Sozialfonds gibt es neben der Stundung von Forderungen nun ein weiteres Instrument. Der Fonds soll jährlich mit 20.000 Euro gefüllt werden, beide Partner übernehmen jeweils die Hälfte. Ab Januar können sich Kunden der Stadtwerke Sigmaringen, wenn sie Hilfe benötigen, entweder direkt an den Energieversorger oder die Caritas wenden. Pro Kunde ist die Hilfe auf 500 Euro gedeckelt. Der Sozialfonds ist so angelegt, dass die Kunden einmal in drei Jahren eine Unterstützung bekommen können.

Hilfe in Notsituationen

Der Fonds hilft in Notsituationen, ist aber nicht dazu da, eine dauerhafte Schieflage zu lindern. Deshalb will die Caritas überprüfen, ob staatliche Stützen, die den Antragstellern zustehen würden, zielgerichtet eingesetzt werden. „Wir möchten die Hilfe sehr schnell und mit wenig Bürokratie auf den Weg bringen“, sagt Caritas-Vorstand Unger. Das heißt: Die Not soll gelindert werden, wenn sie da ist.

Der Fonds ist zwar eine aktuelle Reaktion auf die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Energiekrise, doch die beiden Kooperationspartner wollen ihn dauerhaft mit Geld füttern. Deshalb soll, je nach Nachfrage, in den kommenden Monaten eine Zwischenbilanz gezogen und, falls nötig, nachgesteuert werden.