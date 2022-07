Wenn ich es nicht tue, tut es keiner

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wer Davies Okombo kennenlernt, ist erstaunt. Erstaunt, dass es ein Mensch trotz widrigster Umstände schafft, seinem Leben eine eindrucksvolle Richtung zu geben. Sein Beispiel macht aber auch Hoffnung in einer Zeit, in der unser Glauben an Mitmenschlichkeit erschüttert ist. Davies ist inzwischen Projektleiter von UHURU und hat sein Leben der Unterstützung von Straßenkindern im Kisumu-Slum (Kenia) verschrieben. Er war am LIZE zu Gast, das UHURU seit Jahren unterstützt, um von seiner Arbeit zu berichten. Aber er erzählt auch von seiner eigenen Biografie: Geboren in einer armen Familie als letztes von zehn Kindern einer alleinerziehenden Mutter mit kaum Aussicht auf eine Schulbildung, die in Kenia sehr kostspielig ist. Er erreichte die Finanzierung seiner Schulbildung nur durch mehrmalige Annahme eines anderen Glaubens, da die Kirchen ihre finanzielle Hilfe an diese Bedingung geknüpft hatten. „Ich wollte nicht, dass die Kinder in Kenia das durchmachen müssen, was ich durchmachen musste“, sagt Davies über seinen frühen Entschluss, was er mit seiner so gewonnenen Bildung anfangen wollte. Seine tiefe Überzeugung, dass Kinder nicht auf die Straße, sondern in Familien gehören, dass Kinder Rechte haben, die es einzufordern gilt und die Freiheit, ihren Lebensweg selbst zu wählen, ist leider nicht überall in der kenianischen Gesellschaft verwurzelt. Davies berichtet von Polizeigewalt gegen Straßenkinder, Kinderprostitution, massiver Ausbeutung von Mädchen und von Kindern, die bereits in zweiter Generation auf der Straße leben und das Wort „Zuhause“ nicht kennen. Davies und seine Organisation tun, was sie können. Sie haben 600 Menschen gesund durch die Lockdowns gebracht. Sozialarbeiter besuchen die Kinder regelmäßig in den Slums, eine mobile Klinik dient der Gesundheitsversorgung, ein Kindergarten bereitet Kinder auf die Schule vor, eine Schneiderausbildung ermöglicht Frauen, ihren Kindern eine Schulbildung zu zahlen. Aber das sei nicht genug, so Davies: „Wir nutzen Medien, zum Beispiel das TV, um die Regierung unter Druck zu setzen, endlich die Kinderrechte in der Gesellschaft durchzusetzen“. Dass er dabei ein großes persönliches Risiko auf sich nimmt und sich zur Zielscheibe macht, ist ihm bewusst: „Wenn ich es nicht tue, tut es keiner. Es wird sich dann nichts für die Kinder ändern. Wir versuchen einen Unterschied zu machen, egal wie klein er auch sein mag.“