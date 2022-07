Wenn Engel feiern

Zur Zeugnisvergabe mit Abschlussfeier versammelten sich die 89 Absolventen der Realschule mit ihren nächsten Angehörigen in der „Lizarena“ der Liebfrauenschule. Dies teilt die Schulverwaltung in einem Schreiben mit. Im Gottesdienst, musikalisch begleitet von Johannes Reichle am Flügel, erläuterte Pfarrer Gerhard Müller, wie sich die Welt für die Schülerinnen und Schüler auch am Lize seit der Einschulung, als noch die Pokémon Trend waren, verändert hat. Eine Konstante waren für sie immer die Engel in ihrem Umfeld. Sei es der goldene, der im Sekretariat die Besucher begrüßt oder der, der hoch auf der Lizarena das Geschehen um ihn herum betrachtet. Unterstützt bei der der Vorbereitung und Durchführung des Gottesdienstes wurde Pfarrer Müller von den Religionslehrern Monika Gieren, Nicole Stephan, Kathrin Auer und Andreas Malatyali.

Im Anschluss daran kam es zur Premiere der Schulband. Niklas Güntner als Sänger, Felix Niedermaier an der E-Gitarre, Felix Schulze an den Drums und Musiklehrer Maximilian Trieß, ebenfalls an der Gitarre, begeisterten die Gäste zwischen den einzelnen Programmpunkten mit fetzigen Rock- und Pop-Songs.

Realschulrektor Manfred Engler bedankte sich in seiner Rede zu Beginn bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Mit den Leistungen der Schülerinnen und Schüler sei er sehr zufrieden und er verkündete voller Stolz, dass 40 Prozent der 89 Absolventen einen Preis oder ein Lob für ihre schulischen Leistungen erhalten werden.

Stellvertretend für alle Absolventen bedankten sich Clara Strobel, Jana Gulde, Livia Lucyga und Fabrizio Filippello ebenfalls bei ihren Lehrerinnen und Lehrern und bei der Schulleitung für die hervorragende Unterstützung.

Als Höhepunkt des Nachmittags überreichten anschließend die vier Klassenlehrer ihren Schülern die Zeugnisse. Jeder Absolvent erhielt zusätzlich als Erinnerung die goldene Lize-Ehrennadel.

Als krönenden Abschluss der Feier erhielt Magdalena Will für ihr außergewöhnliches soziales Engagement den Lize-Grammy der Jahrgangsstufe.