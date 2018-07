Wenn die Katze „Urlaub macht“

Elf Katzenhalter haben sich am Mittwochabend getroffen, um in Sigmaringen eine regionale Gruppe des bundesweit gemeinnützigen Vereins „Freundeskreis Katze und Mensch e.V.“ zu gründen. Eingeladen hatten die beiden Initiatoren Armin Ernst und Markus Bertsch (die SZ berichtete).

Wer sein Tier liebt, möchte es auch im Urlaub, bei Geschäftsreisen, während einer Kur oder eines Krankenhausaufenthaltes gut versorgt wissen. Gerade Katzen sind sehr eigenwillige und stark an ihre Umgebung angepasste Tiere. Veränderungen bedeuten für sie enormen Stress. „Als meine Freundin meine Katze bei sich zuhause betreut hat, ist das im totalen Chaos geendet“, erzählt eine Teilnehmerin. „Da war ich froh, eine Haftpflichtversicherung zu haben.“

Damit es gar nicht erst soweit kommt und die Samtpfötchen in den gewohnten vier Wänden gut versorgt werden, gibt es den Verein „Freundeskreis Katze und Mensch e.V.“. Gegründet 1995 in Baden-Württemberg, gehören ihm mittlerweile knapp 8000 Mitglieder in 157 Gruppen an. Das so genannte Catsitting, aber auch der Tierschutz sowie die Vermittlung von Katzen-Findelkindern und Unfallopfern gehören zu den Aufgaben.

„Ich hatte Anfang des Jahres Kontakt zur Gruppe in Bad Saulgau. Da auch ich zwei Katzen und hin und wieder das Problem der Betreuung habe, dachte ich über die Gründung einer Gruppe hier in Sigmaringen nach“ erzählte Gruppenleiter Armin Ernst zu den Anfängen. „Der Bedarf ist hier auf alle Fälle vorhanden.“ Das bestätigte auch die gute Resonanz am Abend.

Der stellvertretende Gruppenleiter Markus Bertsch ist im Oktober letzten Jahres mit seiner Frau und vier Katzen nach Sigmaringen gezogen. „Wir sind beruflich öfter unterwegs, auch mal über Nacht, und da ist es toll, wenn sich jemand um unsere Katzen kümmert.“ Dass dieses natürlich nur im gegenseitigen unterstützen und vertrauen geht, das ist Grundvoraussetzung. Dennoch soll ein Punktesystem als eine Art Orientierung helfen, die Balance zwischen Geben und Nehmen zu halten. „Das ist für mich selbstverständlich, dass ich auch helfe, wenn ich selbst Hilfe bekomme“, sagt ein ältere Frau, der eine Katze zugelaufen ist. „Ich wollte eigentlich kein Tier, weil ich viel unterwegs bin und nicht abhängig sein möchte, aber die Katze ist einfach bei mir geblieben.“ Bertsch wertet das als ein Kompliment. „Die Katze liest den Charakter des Menschen und bleibt dort, wo sie sich wohlfühlt.“

Eine Mitgliedschaft im Verein kostet im Jahr 37,50 Euro, bei Paaren 50,00 Euro. Das sogenannte Catsitting beinhaltet in erster Linie das Füttern, Katzenklo reinigen und vielleicht ein paar Streicheleinheiten. „Alles kann, nix muss“, so Armin Ernst.