Weniger Pfarrer bedeuten weniger Messen

Künftig wird es in der Seelsorgeeinheit Sigmaringen an kirchlichen Hochfesten wie Ostern und Weihnachten weniger Gottesdienste geben. Das hat der Pfarrgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Hintergrund für die Reduzierung ist der dauerhafte Wegfall einer Pfarrstelle. Vikar Armin Nagel wird seine Doktorarbeit schreiben und hat deshalb seine Tätigkeit auf 25 Prozent reduziert. Im kommenden Frühjahr wird er Sigmaringen voraussichtlich ganz verlassen. Die Stelle wird nicht wieder besetzt werden.

Beispiel Ostern: Während bislang sowohl in den drei Sigmaringer Stadtkirchen St. Johann, St. Fidelis und Gorheim eine Messe zur Osternacht gefeiert wurde, fallen künftig zwei Messen weg. In St. Fidelis wird ein Diakon den Gottesdienst feiern, in Gorheim bleibt die Klosterkirche in der Osternacht dunkel. Eucharistiefeiern sind in Bingen, Sigmaringendorf und der Stadtkirche St. Johann vorgesehen. Zugunsten von Gorheim verzichtet St. Johann am Karfreitag auf einen Gottesdienst. „Wir haben diese beiden Kirchen stärker verzahnt“, sagt Stadtpfarrer Ekkehard Baumgartner. Das heißt: An einem der beiden Orte soll immer ein Gottesdienst stattfinden.

Ähnliches ist für die seit wenigen Monaten zur Seelsorgeeinheit gehörenden Gemeinden Bingen und Sigmaringendorf geplant: Am ersten Weihnachtsfeiertag wird die Messe in Sigmaringendorf, am zweiten in Bingen gefeiert. An Heilig Abend kommen beide Gemeinden in den Genuss einer Eucharistiefeier. Über von Laien geleitete Wortgottesdienstfeiern und den Einsatz von Diakonen ist es dem Seelsorgeteam gelungen, an neun von zehn Kirchenstandorten der Seelsorgeeinheit an Heilig Abend einen Gottesdienst zu planen. Die Gemeinde Hochberg soll dafür am ersten Weihnachtsfeiertag bedient werden.

In der jüngsten Sitzung ist der Wunsch geäußert worden, dass in Gorheim eine eigene Kinderkrippenfeier abgehalten wird. Es gebe jemanden, der bereit sei, sich zu engagieren. Die Kirchengemeinderäte gaben zu bedenken, dass es im Gebiet der Seelsorgeeinheit bereits vier Kinderkrippenfeiern gibt. Deshalb soll noch einmal mit der Ideengeberin gesprochen werden.

An Aschermittwoch sollen künftig nur noch Wortgottesdienste gefeiert werden. „Das Aschekreuz ist so ein starkes Zeichen“, sagt Pfarrer Baumgartner, aus seiner Sicht müsse dieser Liturgie deshalb keine Eucharistiefeier mehr angeschlossen werden. Die Kirchengemeinderäte billigten die neue Gottesdienstordnung nach der dritten Beratung einstimmig.

Bereits im vergangenen Jahr vor der offiziellen Bildung der Seelsorgeeinheit ist die neue Verteilung der Sonntagsgottesdienste beschlossen worden. Als Pfarrer Baumgartner seinen Dienst begann, führte er als Ersatz für den Samstagabend am Sonntagabend einen Gottesdienst in Gorheim ein. Seither werden dort besondere Akzente gesetzt, unter anderem gibt es regelmäßig Taizé-Gottesdienste. Die beiden jüngsten Gottesdienste seien nicht besonders gut besucht gewesen, hieß es in der Sitzung. Während des Winters soll der Gottesdienst statt um 19 Uhr eine Stunde früher beginnen.

Zur Seelsorgeeinheit Sigmaringen gehören folgende Gemeinden (in Klammern die Zahl der Katholiken): Sigmaringendorf (2341), Laucherthal, Bingen (1990), Hochberg, St. Johann (2143), St. Fidelis (2513), Gorheim (800), Jungnau (515), Oberschmeien (400), Unterschmeien (200).