Weltladen und Arbeitskreis spenden 4000 Euro

Der Verein Arbeitskreis Eine Welt Sigmaringen mit Weltladen unterstützt Rudi Reitinger in El Salvador mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Weiter heißt es darin: Einen Hilferuf von Entwicklungshelfer Rudi Reitinger aus der Gemeinde Segundo Monto nahmen die Mitglieder des Arbeitskreises zum Anlass, eine Geldspende zu überweisen. Der Tropensturm „Amanda“ hatte im Juni schwere Verwüstungen verursacht. Dadurch wurde die prekäre Lage, die durch das Coronavirus entstanden war, zusätzlich verschärft. Es fehlt an allem: an Lebensmitteln, medizinischen Artikeln, Desinfektionsmitteln und weiteren Produkten, heißt es in dem Schreiben.

Seit vielen Jahren unterstützt der Arbeitskreis laut der Mitteilung die Arbeit von Rudi Reitinger, der gebürtig aus Veringenstadt ist Als Entwicklungshelfer half er beim Aufbau der Gemeinde Segundo Montos. Die Gemeinde befindet sich im ärmsten Departement El Salvadors, in Morazán. Hier in den Bergen wütete der Bürgerkrieg zwischen 1980 und 1991 besonders schlimm. Die Armee schlachtete die Einwohner ganzer Dörfer ab. In El Mozote verübte sie im Dezember 1981 ein Massaker, das heute als das größte in der jüngeren Geschichte Lateinamerikas gilt: In einem drei Tage währenden Blutrausch wurden die Männer erschossen, die Frauen vergewaltigt und erschlagen, die Kinder in eine Kirche gesteckt und zusammen mit dem Gotteshaus verbrannt. Fast tausend Menschen wurden getötet, heißt es in dem Schreiben.

Nach dem Krieg waren die Menschen gezwungen, ihr Leben aus dem Nichts wieder aufzubauen. Und genau dort setzen die vielen Projekte von Rudi Reitinger an. Vor allem die Bildung hat Priorität. Daneben gibt es Projekte für alte Menschen, die ihre Angehörigen im Krieg verloren haben und völlig auf sich allein gestellt sind. In Zeiten der Pandemie leiden gerade diese Menschen besonders. Reitinger hat zudem den Bau eines Jugendzentrums initiiert. Dort gibt es Stipendien für Jugendliche aus ärmeren Familien, damit sie weiterführende Schulen besuchen können und kostenloses Mittagessen für bedürftige Kinder. Zudem setzt sich Reitinger für den Bau von Klassenräumen und der Errichtung einer Bibliothek ein.

Trotz seiner Auszeichnungen (Staufermedaille und Bundesverdienstkreuz) bleibt Reitinger laut der Mitteilung bescheiden und arbeitet weiter in der Region, obwohl er das Pensionsalter bereits erreicht hat. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Weltladen, Spenden werden an Rudi Reitinger weitergeleitet.