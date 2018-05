„Weltfairänderer“ kommen an die Liebfrauenschule

In der Woche vom 13. bis 18. Mai erhält die Liebfrauenschule Verstärkung aus Freiburg: Das Projekt „werde Weltfairänderer“ des Bundes der katholischen Jugend (BDKJ) in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Jugend und Schule der Erzdiözese schlägt große Zelte auf dem Schulgelände auf mit abwechslungsreichen Angeboten rund um die Themen nachhaltige Entwicklung und soziale Gerechtigkeit.

So finden vormittags schulinterne Workshops für Klassen statt, in denen schwerpunktmäßig die Bereiche der Nachhaltigkeit, Ökologie, Soziales und Ökonomie vermittelt werden. In einem Faircafé werden faire Produkte zu fairen Preisen angeboten. Ergänzt wird dieses Vormittagsprogramm durch kreative Nachmittagsangebote z.B. der Pfadfinderschaft St. Georg, die faire Kleidung thematisiert, oder des Dekanatsjugendbüros, das eine Upcyclingaktion anbietet, in der Geldbeutel aus Tetrapaks hergestellt werden.

Das tägliche Abendprogramm dieser Woche richtet sich an die gesamte Sigmaringer Bevölkerung.

„Diese Projektwoche ist eine konsequente Fortführung der pädagogischen Leitperspektive ,Bildung für nachhaltige Entwicklung’ nach der Zertifizierung der Liebfrauenschule als Fairtrade-Schule“, so Gerhard Stumpp, der gemeinsam mit der stellvertretenden Schulleiterin Regina Maria Gut und einem ganzen Organisationsteam aus Schülern, Eltern und Lehrern diese Woche koordiniert und vorbereitet hat. Die Woche sei nicht allein auf Wissensvermittlung aus. Besonders die Sensibilisierung, wie jeder einzelne mit sich, mit andern oder der Umwelt umgeht, steht im Mittelpunkt. Die obligatorische Wette zwischen BDKJ und der veranstaltenden Schule: Der BDKJ wettet, dass die Liebfrauenschule es nicht schafft, innerhalb dieser Projektwoche 100 ausgediente Schubladenhandys zu sammeln. Die Wette wird angenommen.

Das Angebot für die Bürger

Sonntag, 13. Mai, 18 Uhr: Eröffnungsgottesdienst/Eucharistiefeier mit Dekan Neubrand im großen Zirkuszelt auf dem Rasensportplatz. Anschließend Go(o)d Night-Film in der Kirche in Zusammenarbeit mit der Seelsorgeeinheit Sigmaringen

Montag, 14. Mai, 19 Uhr: Vorstellung von Weltprojekten durch ehemalige Schüler der Liebfrauenschule (Mariphil-Projekt Philippinen) oder Teilnehmer am Vamos-Projekt der Erzdiözese Freiburg in Peru. Frühzeitige Anmeldung erwünscht unter 07571/73 42 24 oder gerhard.stumpp@liebfrauenschule-sigmaringen.de

Dienstag, 15. Mai, 17.30 Uhr: Begegnung der Kulturen. Zusammentreffen mit aktuell Geflüchteten und Menschen, die früher aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Ziel ist die Begegnung und der Abbau von Fremdheit. Frühzeitige Anmeldung erwünscht unter 07571/73 42 24 oder gerhard.stumpp@liebfrauenschule-sigmaringen.de)

Mittwoch, 16. Mai, 19.30 Uhr: Taizé-Gebet in der Kapelle der Liebfrauenschule

Donnerstag, 17. Mai, 19 Uhr: Lize Kultour (in der Lizarena): Die Schule präsentiert ihre Arbeit in den künstlerischen, musischen und tänzerischen Arbeitsgemeinschaften; kleiner Bücherflohmarkt

Anmeldung bis Montag, 7. Mai, ist erwünscht. (sz)