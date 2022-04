Welche Rolle die heutige Zeit in der Feldkircher Fidelisausstellung spielt

Die Ausstellung „Fidelis von Sigmaringen“ im Sigmaringer Staatsarchiv ist bis 29. Mai zu sehen. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 16.30 Uhr. Am 1. Mai hat sie von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Ausstellung „Der Fall Fidelis“ im Feldkircher Palais Liechtenstein kann Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Sie dauert bis 20. November an.