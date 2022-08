Welche Bücher die Buchhandlung Rabe für den Sommer empfiehlt

Die Trends des Jahres

Kling-Greisle beobachtet in diesem Jahr einen besonderen Trend in Richtung Unterhaltungsliteratur. „Die Menschen wollen sich ablenken“, sagt sie im Hinblick auf Pandemie und den Angriff auf die Ukraine. Auch Mangas seien stark im Kommen. Aber noch etwas anderes fällt bei den Neuerscheinungen in den vergangenen Monaten auf: „Ein Großteil der Bücher zielt auf Unterhaltung ab, aber propagiert dabei auch Inhalt, man nimmt etwas mit.“