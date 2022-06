Weitermachen oder Aufhören?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor Kurzem fand ein Treffen des Seniorenverbandes-öD BW Sigmaringen in der Seniorenwohnanlage Strohdorf in Sigmaringen statt. Nach einem Liederauftakt mit Rolf Stricker und einem situationsbedingten Friedensgebet, vorgetragen von Professor Wolf, standen im Mittelpunkt der Gespräche Fragen rund um bevorstehende Neuwahlen – erschwert durch den Amtsverzicht des Vorsitzenden Hans Ender nach elfjähriger bester Amtsführung – beziehungsweise überhaupt die Frage nach dem Fortbestand des Verbandes. Aber die stattliche Anzahl der 36 Anwesenden bewies ein starkes Interesse und spricht eigentlich für die Fortsetzung der Verbandsarbeit, womöglich in einem zu findenden Team! Unter den Mitgliedern befanden sich der mit 95 Jahren immer noch erstaunlich agile Kurt Lubrich aus Meßkirch, ferner die im heimischen Literaturbetrieb mitmischende Dichterin Elisabetha Oswald aus Oberschmeien und, neben vielen verwitweten Frauen, etliche altgediente Beamte und Professoren. Der nächste Treff am 6. Juli wie gewohnt wird alles entscheiden!