Weiterer Impftermin in der Stadthalle Sigmaringen

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gibt es einen zusätzlichen Impftermin in Sigmaringen. Am Donnerstag, 9. Dezember, macht das mobile Impfteam des DRK Biberach von 9 bis 19 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen Halt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Kontingent um 300 Einzeltermine mit vorheriger Anmeldung erhöht.

Die Terminvereinbarung erfolgt ausschließlich unter Telefon 07571/106140. Die Hotline ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Donnerstag, 2. Dezember, von 9 – 18 Uhr, Freitag, 3. Dezember, von 9 – 12 Uhr. Folgende Daten werden für die Anmeldung benötigt:Vollständiger Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mailadresse.

Pro Anruf können maximal zwei Personen angemeldet werden. Wenn alle Termine vergeben sind, erklingt eine Bandansage. Die Termine werden ausschließlich über die angegebene Rufnummer vergeben. Anfragen per E-Mail, über andere Rufnummern oder persönlich im Rathaus können nicht berücksichtigt werden. Zuletzt war die Nachfrage um ein Vielfaches höher als das Angebot. Die Stadtverwaltung bittet daher um Verständnis, wenn mehrere Anrufe nötig sind, um auf der Hotline durchzukommen.