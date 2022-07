Weiterer Drachenflohmarkt in Sigmaringen

Aufgrund der Absage des großen Innenstadt-Flohmarkts durch den HGV-Verein organisiert auch in diesem Jahr die Tourist-Info am letzten Samstag im August, 27. August 2022, den beliebten Drachenflohmarkt. Im letzten Jahr nahmen bereits über 150 Standbetreiberinnen und Standbetreiber aus Sigmaringen und den Teilorten teil, mit fast doppelt so vielen Marktständen wie in 2020. Diese Anzahl soll in diesem Jahr mit der Hilfe der Bürgerinnen und Bürgern nochmals erhöht werden.

Ein Garagenflohmarkt in Sigmaringen und den Sigmaringer Ortsteilen, der ausschließlich auf privaten Grundstücken aufgebaut werden darf, also nicht auf Gehwegen und öffentlichen Flächen oder Straßen. An diesem Tag wird eine Teilnahme mit einem Drachen am Grundstück für Besucher sichtbar gemacht. Es ist ausschließlich der Verkauf von Flohmarktartikeln gestattet – keine Neuware, keine Lebensmittel/Getränke.

Eine Anmeldung bis zum 15. August ist notwendig, da alle teilnehmenden Stände auf einem Lageplan mit Straßenverzeichnis markiert werden. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Drachenflohmärkte wird eine Absprache mit Nachbarn bzw. in den Stadt- und Ortsteilen empfohlen: Je mehr Stände sich in einem Gebiet befinden, umso schöner ist das Verkaufs- und Einkaufserlebnis. Die Stadt Sigmaringen bewirbt den Flohmarkt über Soziale, sowie Print-Medien und ihre Homepage. Auch wie in den vergangenen Jahren werden dieses Jahr für die Teilnahme keine Standgebühren erhoben.