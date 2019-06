Weinstraßen-Rallye macht Halt in Sigmaringen

Die 12. Auflage der Vino Miglia, bei der insgesamt 64 Oldtimer dabei sind, hat am letzten Sonntag auch in Sigmaringen einen Stopp eingelegt. Die Fahrzeuge, alle zwischen Baujahr 1930 und 1979, haben bei der Weinstraßen-Rallye in sieben Etappen eine Strecke von mehr als 1800 Kilometern von Neustadt an der Weinstraße über Lenzkirch, Lindau, Schruns (Österreich), Meran (Italien), Garmisch-Partenkirchen bis nach Ulm und wieder zurück nach Neustadt zu bewältigen.

Hierbei sind teils Passhöhen von mehr als 2500 Metern zu überfahren. „Eine absolute Höchstleistung für viele Teilnehmer, zumal die Besitzer der Oldtimer ja auch nicht jünger werden“, so Jan Hennen vom Bundesverband Oldtimer-Youngtimer. Auch sogenannte Gleichmäßigkeitsprüfungen dürfen bei so einer Rallye nicht fehlen. Hier müssen die Teilnehmer eine bestimmte Strecke in einer genau vorgegebenen Zeit abfahren. Dabei kommt es nicht auf Schnelligkeit, sondern nur auf Genauigkeit an. Den Siegern winkt dann natürlich ein guter Schluck Wein.

Weinkönigin ist mit dabei

In diesem Jahr ist die Pfälzer Weinkönigin Meike Klohr aus Neustadt an der Weinstraße mit dabei. In einem Mercedes Benz 250 SE Cabrio aus dem Jahr 1967 fuhr Meike Klohr mit ihrer Krone vor. „Es gehört einfach zur Amtszeit mit dazu. Da dieses Event nur alle zwei Jahre stattfindet, freut es mich sehr, in diesem Jahr dabei sein zu dürfen“, sagt sie.

Hans-Karl Jahn, 75 Jahre alt aus Mörfelden-Walldorf, ist mit einem Tatra 603-2 aus dem Jahr 1965 unterwegs. Im Heck kommt ein luftgekühlter V8-Motor mit 105 PS zum Vorschein, den Jahn stolz präsentiert. Mittlerweile ist er mit dem Fahrzeug, das er 2010 restauriert hat, mehr als 47 000 Kilometer gefahren. „Ein sehr teures Hobby, für das man auch mal eben Urlaub in der Karibik machen könnte“, gibt Jahn zu.

Tagesziel ist Etappe nach Lindau

Pünktlich um 13 Uhr setzten sich die ersten Fahrzeuge der Runde wieder in Bewegung, um das nächste Zwischenziel der heutigen Etappe, Bad Waldsee, pünktlich zu erreichen, ehe der Tag dann in Lindau zu Ende geht.