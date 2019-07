Weinfestival erweitert sein kulinarisches Angebot

Wenige Tage nur noch, dann findet auf dem Leopoldplatz das 6. Weinfestival statt. An zwei Abenden erwartet die Gäste dort eine Vielzahl nationaler und internationaler Weinspezialitäten, unterschiedliche Essensangebote sowie ein musikalisches Rahmenprogramm – und eine Neuerung. Denn zum ersten Mal in der noch jungen Veranstaltungsgeschichte wird die an den Platz angrenzende Busspur für das Fest genutzt. Über die zusätzliche Fläche freut sich Weinhändler und Fest-Mitinitiator Rolf Thiebach sichtlich: „Die Stadt war sehr kooperativ und wir sind dankbar dafür.“ Durch die zusätzliche Fläche können die Organisatoren nun ihr Essensangebot erweitern. Neben verschiedenen Steinofenbaguettes von den „Streetfood Chimps“ gibt es exotische Pancakes und Kaffeespezialitäten von „Andy’s Früchte“ sowie Variationen der Winzerpfanne, Weinfestfladen und Snacktüten aus dem Hause „Anno Dazumal“.

Aber nicht nur für den Teller, auch für das Glas ist die Auswahl selbstverständlich reichhaltig. Ob offen oder als Flasche am 14 Meter langen Tresen gekauft, die ausgeschenkten Weine stellen „einen Querschnitt der europäischen Weinlandschaft“ dar, so Weinfachmann Thiebach, der dennoch einen Fokus auf Deutschland setzt und ergänzt, dass „es einfach viele junge und talentierte Winzer in Deutschland gibt“. Zudem verrät er, dass in der Gunst der Festbesucher Tropfen von Bodensee und Kaiserstuhl ganz oben stehen. Nach einem halben Jahr Vorbereitung sind die Organisatoren froh, wenn es endlich losgeht. Denn ein bisschen anstrengend wird es so kurz vor Start dann doch, wie Sascha Agic vom Theater Café erzählt: „Ich freu mich riesig drauf, aber ich steh auch schon sehr unter Spannung“. Sein Kollege Neff Beser von Café Eichamt hat für das kommende Wochenende vorallem den Wunsch, „dass es so toll und friedlich wird wie in den vergangenen Jahren“.

Der Blick auf die Wettervorhersage lässt die Veranstalter zum Wochenanfang aufatmen. Nicht zu heiß, kein Regen. Perfektes Wetter also für ein paar Gläschen unter freiem Himmel und Live-Musik. Für Letztere sorgen bei der diesjährigen Weinfestival-Ausgabe am Freitag die Band Trio Cajon und am Samstag Los Chicos.